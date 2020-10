Asi 12 miliónov ľudí v Británii bude mať problémy splácať záväzky

Londýn 25. októbra (TASR) - Približne 12 miliónov ľudí v Británii bude pravdepodobne zápasiť s faktúrami a splátkami pôžičiek, pretože pandémia ochorenia COVID-19 ďalej pustoší ekonomiku. Ukázali to výsledky prieskumu úradu pre dohľad nad finančným trhom (Financial Conduct Authority, FCA), ktoré zverejnil koncom tohto týždňa.



Prieskum sa pritom uskutočnil ešte v lete a odhalil "nízku finančnú odolnosť" približne 12 miliónov ľudí. Zistil tiež, že šestina z nich sa stala finančne zraniteľnou po februári, teda po tom, ako blokády na zabránenie šírenia nového koronvírusu znížili ich príjmy a viedlo to k strate tisícov pracovných miest.



Anketa ďalej ukázala, že takmer tretina dospelých zaznamenala pokles príjmu, zatiaľ čo príjem domácností klesol v priemere o štvrtinu.



Respondenti čiernej pleti a z etnických menšín dopadli ešte horšie, zhruba 37 % potvrdilo, že pandémia zasiahla ich príjmy.



Viac ako tretina respondentov, ktorí už pred vypuknutím pandémie mali nízku finančnú odolnosť a hypotéku, uviedla, že je pravdepodobné, že zaostanú v splácaní hypotéky. A 42 % nájomcov má obavy zo zaostávania pri plnení svojich záväzkov a ďalších 36 % respondentov sa obáva problémov pri splácaní pôžičiek alebo kreditných kariet.



„Chceme spotrebiteľom, najmä tým, ktorí sa nedávno dostali do finančných ťažkostí, pripomenúť, že poskytovatelia pôžičiek sú schopní poskytnúť im podporu,“ povedal Sheldon Mills, dočasný riaditeľ FCA pre stratégiu a hospodársku súťaž.



Regulačný úrad zostavil balík opatrení, ktoré majú zabezpečiť, aby zraniteľné domácnosti mali prístup k pomoci po 31. októbri, keď vyprší platnosť predchádzajúceho vládneho balíka pomoci počas pandémie, ako sú prerušenie splátok pôžičiek a hypoték a program udržania si zamestnania.