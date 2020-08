Asi 13 % mileniálov priznalo, že sa pripájalo na Wi-Fi svojich susedov

Bratislava 1. augusta (TASR) – Zhruba 13 % mileniálov (ľudia narodení medzi 1981 – 1996, pozn. TASR), sa priznalo, že v minulosti používalo Wi-Fi svojich susedov bez toho, aby o tom vedeli. Vyplýva to z prieskumu kyberbezpečnostnej spoločnosti Kaspersky. Prieskum tiež potvrdil, že napriek tomu, že online bezpečnosť je pre mileniálov dôležitá, myslia si, že sú pre kyberútočníkov príliš nudní na to, aby sa stali terčom ich útokov.



Spoločnosť tiež vyčíslila, že mileniáli trávia online takmer o dve hodiny viac ako na začiatku roka, čím zvyšujú aj celkový denný priemer v online priestore na 7,1 hodiny. „Takmer polovica (49 %) z nich tvrdí, že vďaka tomu, že sú dlhšie online, si aj oveľa viac uvedomujú potrebu digitálnej bezpečnosti,“ uviedla spoločnosť. Najviac času pritom trávia na sociálnych sieťach, ale 61 % z nich tvrdí, že vzostup online randenia je z hľadiska ich bezpečnosti znepokojujúci.



Viac ako polovica mileniálov tiež potvrdila, že na svojich zariadeniach používa iba dôveryhodné aplikácie z oficiálnych obchodov, a takisto polovica opýtaných pravidelne spúšťa antivírusovú kontrolu na každom zo svojich zariadení.



„Nie je žiadnym prekvapením, že mileniáli, ktorí budú formovať to, ako spoločnosť bude v najbližších rokoch technológie používať, kladú väčší dôraz na digitálnu bezpečnosť – najmä preto, že hranica medzi domovom a prácou sa neustále stenčuje. Ochrana pred digitálnymi hrozbami môže byť jednoduchá, čo nám pomáha lepšie porozumieť tomu, ako môžeme pomôcť pri optimalizácii bezpečnosti v zónach digitálneho komfortu jednotlivcov,“ myslí si generálny riaditeľ spoločnosti pre východnú Európu Miroslav Kořen.



Hlavná psychologičke na Ramon Llull Univerzite v Barcelone Berta Aznar Martínez tvrdí, že mileniáli môžu pociťovať digitálnu neistotu pri zdieľaní siete so spolubývajúcimi. Odporúča im so spolubývajúcimi otvorene komunikovať a zdieľať s nimi náklady na bezpečnostný softvér.



Mileniálom odporúča spoločnosť venovať pozornosť autentickosti webových stránok a mať prehľad o všetkých svojich online účtoch. „Zablokujte inštaláciu programov z neznámych zdrojov v nastaveniach svojho smartfónu a inštalujte si iba aplikácie z oficiálnych obchodov s aplikáciami,“ dodáva spoločnosť.