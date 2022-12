Asi najväčšou výzvou roku 2023 bude pre ZSSK grafikon vlakovej dopravy

Bratislava 17. decembra (TASR) – Pre Železničnú spoločnosť Slovensko (ZSSK) bude asi najväčšou výzvou roku 2023 nový grafikon vlakovej dopravy. A to aj napriek tomu, že začal platiť už od 11. decembra tohto roku. Pre TASR to uviedol hovorca ZSSK Tomáš Kováč.



Skonštatoval, že ide o revolučný grafikon, ktorý smeruje k zvýšeniu efektivity železničnej dopravy na jednotlivých traťových úsekoch a najmä k dlhodobej udržateľnosti procesu zabezpečenia a financovania verejnej železničnej dopravy. Je realizovaný v súlade so závermi Plánu dopravnej obslužnosti (PDO) pre železničnú osobnú dopravu.



Jedným z hlavných pilierov nového grafikonu je podľa Kováča zrýchľovanie jazdných časov vlakov diaľkovej dopravy. Napríklad prinesie najrýchlejšie IC 44 v histórii ZSSK, ktoré prejde severnou trasou za 4 hodiny 31 minút, či nové Expresy, ktoré skrátia jazdnú dobu Košice – Bratislava a späť o 24 minút.



Rok 2023 bude z pohľadu najazdených vlakokilometrov za posledné roky rekordný. ZSSK totiž plánuje odjazdiť viac ako 38 miliónov vlakokilometrov a vypraviť takmer 644.000 vlakov. Oproti roku 2014 ide o takmer 25 % nárast pri počte vypravených vlakov a takmer 26 % nárast v počte vlakokilometrov. "Viac vlakov bude jazdiť najmä na severnej trase Ex 6xx medzi metropolou východu a Bratislavou, v okolí hlavného mesta Bratislava a krajských miest Trnava, Žilina, Košice a Prešov," dodal Kováč.



ZSSK od 11. decembra 2022 zrealizuje priemerne 1763 vlakov denne, z toho osem IC vlakov, 269 ostatných diaľkových vlakov a 1486 regionálnych a prímestských spojov. Zastaví v 721 staniciach a zastávkach a bude jazdiť na linkách po 2935 kilometroch tratí na Slovensku.



Budúci rok zároveň plánuje ZSSK realizovať a ukončiť niektoré z dlhodobých investičných projektov do vozidlového parku, medzi ktoré patria nové a modernizované elektrické jednotky. Okrem nových vlakov buduje spoločnosť moderné strediská technicko-hygienickej údržby v Humennom, Nových Zámkoch a vo Zvolene, aké zatiaľ na Slovensku nie sú. Od projektu si ZSSK sľubuje zvýšenie kvality vykonávania čistenia, údržby, technických kontrol a menších opráv vlakových súprav za lepších podmienok ako v súčasnosti.