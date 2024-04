Asi štvrtina britských detí vo veku od 5 do 7 rokov vlastní smartfón

Londýn 20. apríla (TASR) - Približne štvrtina britských detí vo veku od päť do sedem rokov vlastní inteligentný telefón. V rovnakej vekovej skupine zároveň 38 % detí navštevuje komunikačné platformy, ako sú TikTok, Instagram a Whatsapp, napriek pravidlám, podľa ktorých musia mať používatelia minimálne 13 rokov, oznámil v piatok britský regulačný úrad pre telekomunikácie Ofcom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Úrad zverejnil svoju správu v čase, keď sa rodičia v Spojenom kráľovstve čoraz viac snažia brániť mladším deťom v prístupe k mobilným komunikačným zariadeniam. Obavy rodičov sa zrejme výrazne zvýšili, presadzovanie pravidiel sa však zdá slabšie, čo môže súvisieť s pocitom "rezignácie dospelých, pokiaľ ide o ich schopnosť zasahovať do online života ich detí," konštatoval Ofcom.



Britská ministerka pre vedu, inovácie a technológie Michelle Donelanová označila zistenia za závažné. "Deti vo veku päť rokov by nemali mať prístup k sociálnym médiám," povedala.



Britský parlament minulý rok v októbri schválil zákon o bezpečnosti na internete s cieľom bojovať proti škodlivému obsahu, vrátane sexuálneho zneužívania detí vo virtuálnom priestore. V prípade porušenia pravidiel môžu technologickým spoločnostiam hroziť pokuty až do výšky 10 % ich celosvetových príjmov.



"Väčšina platforiem uvádza, že na svoje stránky nepúšťa deti mladšie ako 13 rokov, a zákon zabezpečí, aby spoločnosti tieto obmedzenia dodržiavali," zdôraznila Donelanová.