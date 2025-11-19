< sekcia Ekonomika
ASINS a komora exekútorov vyzývajú na zmeny v osobných bankrotoch
Jednou z nich je dôsledné preverovanie príjmu a majetkových prevodov pred schválením osobného bankrotu.
Autor TASR
Bratislava 19. novembra (TASR) - Osobný bankrot v súčasnosti neplní ozdravnú funkciu pre dlžníkov v bezvýchodiskovej situácii. Stáva sa skôr únikovou cestou pre tých, ktorí sa chcú čo najjednoduchšie vyhnúť splneniu svojich záväzkov, upozornili Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) a Slovenská komora exekútorov (SKE). Požadujú preto zmeny v pravidlách osobného bankrotu, ktoré by sa mali týkať najmä preverovania príjmov, majetku a finančnej situácie dlžníkov ešte pred jeho schválením.
„Ak má oddlženie fungovať férovo, musí byť prísnejšie a individuálne posudzované. Oddlženie s nulovou úhradou má byť výnimkou pre ľudí v skutočnej núdzi, nie štandardným riešením pre každého, kto nechce alebo sa nechystá splácať svoj dlh,“ zdôraznil prezident ASINS Martin Musil.
Pripomenul, že po schválení osobného bankrotu sú všetky exekúcie voči dlžníkovi zo zákona zastavené. Exekútor tak stráca možnosť vykonávať akékoľvek úkony, vrátane zrážok zo mzdy, blokácie účtov a speňažovania majetku. Zastavia sa aj exekúcie, z ktorých je pravidelne uhrádzaných viac ako 300 eur mesačne. „To znamená, že aj tam, kde dlžník reálne spláca, sa proces preruší a dlh sa môže vymazať. Systém tak nemotivuje k riešeniu dlhu, ale k jeho obchádzaniu,“ doplnil Musil.
Slovenská komora exekútorov upozorňuje na rovnaký problém. „Inštitút oddlženia bol vytvorený kvôli ochrane zadlžených občanov v hmotnej núdzi. V praxi sa však stretávame s prípadmi, kedy nám solventní dlžníci, ktorí svoj dlh dokážu splácať, ´uniknú´ do osobného bankrotu. V tom momente exekútor musí ukončiť svoju činnosť a správca konkurznej podstaty, ktorého ustanovil súd, nemôže siahnuť na príjem dlžníka,“ priblížil prezident SKE Miroslav Paller.
Je to podľa neho nespravodlivé poškodzovanie legitímnych nárokov veriteľa, medzi ktorými je častokrát aj štát alebo inštitúcie hospodáriace s verejnými financiami. „Štát sa tak v náročných časoch konsolidácie verejných financií pripravuje o svoje príjmy aj na úkor špekulantov, ktorí sa jednoduchou cestou osobného bankrotu zbavia svojich záväzkov,“ dodal Paller.
ASINS preto s podporou SKE navrhuje viaceré zmeny. Jednou z nich je dôsledné preverovanie príjmu a majetkových prevodov pred schválením osobného bankrotu. Ďalej individuálne posudzovanie životnej situácie dlžníka, nie automatizované schvaľovanie, či spravodlivejšie nastavenie minimálnych zrážok. Oddlženie by tak malo byť určené len pre ľudí, ktorí sa preukázateľne ocitli v ťažkej životnej situácii.
„Ak má oddlženie fungovať férovo, musí byť prísnejšie a individuálne posudzované. Oddlženie s nulovou úhradou má byť výnimkou pre ľudí v skutočnej núdzi, nie štandardným riešením pre každého, kto nechce alebo sa nechystá splácať svoj dlh,“ zdôraznil prezident ASINS Martin Musil.
Pripomenul, že po schválení osobného bankrotu sú všetky exekúcie voči dlžníkovi zo zákona zastavené. Exekútor tak stráca možnosť vykonávať akékoľvek úkony, vrátane zrážok zo mzdy, blokácie účtov a speňažovania majetku. Zastavia sa aj exekúcie, z ktorých je pravidelne uhrádzaných viac ako 300 eur mesačne. „To znamená, že aj tam, kde dlžník reálne spláca, sa proces preruší a dlh sa môže vymazať. Systém tak nemotivuje k riešeniu dlhu, ale k jeho obchádzaniu,“ doplnil Musil.
Slovenská komora exekútorov upozorňuje na rovnaký problém. „Inštitút oddlženia bol vytvorený kvôli ochrane zadlžených občanov v hmotnej núdzi. V praxi sa však stretávame s prípadmi, kedy nám solventní dlžníci, ktorí svoj dlh dokážu splácať, ´uniknú´ do osobného bankrotu. V tom momente exekútor musí ukončiť svoju činnosť a správca konkurznej podstaty, ktorého ustanovil súd, nemôže siahnuť na príjem dlžníka,“ priblížil prezident SKE Miroslav Paller.
Je to podľa neho nespravodlivé poškodzovanie legitímnych nárokov veriteľa, medzi ktorými je častokrát aj štát alebo inštitúcie hospodáriace s verejnými financiami. „Štát sa tak v náročných časoch konsolidácie verejných financií pripravuje o svoje príjmy aj na úkor špekulantov, ktorí sa jednoduchou cestou osobného bankrotu zbavia svojich záväzkov,“ dodal Paller.
ASINS preto s podporou SKE navrhuje viaceré zmeny. Jednou z nich je dôsledné preverovanie príjmu a majetkových prevodov pred schválením osobného bankrotu. Ďalej individuálne posudzovanie životnej situácie dlžníka, nie automatizované schvaľovanie, či spravodlivejšie nastavenie minimálnych zrážok. Oddlženie by tak malo byť určené len pre ľudí, ktorí sa preukázateľne ocitli v ťažkej životnej situácii.