ASINS: Dlhy Slovákov vlani stúpli najrýchlejšie za posledné roky

Bratislava 4. marca (TASR) – Dlhy Slovákov stúpli vlani najrýchlejšie za posledné roky. Úvery nedokážu splácať a hľadajú spôsoby, ako sa dlhom vyhnúť, často ich aj ignorujú. Upozornilo na to záujmové združenie Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS).



"Aj z najmenšieho dlhu sa môže stať dlh najnebezpečnejší. Ignorovať dlh je riskantné a má to v každom prípade finančné dôsledky," uviedol prezident ASINS Martin Musil s tým, že každému odporúča, aby dlhy riešil čo najskôr a komunikoval s veriteľom. ASINS upozornila, že kreditné spoločnosti a banky využívajú pri rozhodovaní o poskytnutí úveru informácie o úverovej histórii na posúdenie bonity dlžníka.



"Čím dlhšie dlh neplatíme, tým je pre nás drahší. V priemere platí, že ak sa človek vyhýba plateniu svojich dlhov, tak najneskôr do dvoch až troch rokov sa ocitne na súde a následne na exekúcii," upresnil Musil. Viceprezident ASINS Pavol Jakubov priblížil, že štandardne je človek upozornený prvýkrát tesne po splatnosti dlhu, často SMS alebo telefonátom.



Potom je opäť kontaktovaný približne do 90 dní po splatnosti. "V tomto období už môže byť odovzdaná pohľadávka aj inkasnej agentúre. Ak človek ani napriek tomu nezaplatí, tak potom už nasleduje súdne konanie," doplnil Jakubov.



Asociácia odporúča uhradiť dlhy ešte pred súdnym konaním, keďže trovy právneho zastúpenia a neskôr v exekúcii aj odmena exekútora predstavujú podľa ASINS najväčšie zvýšenie finančného záväzku.