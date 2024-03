Asociácia inkasných spoločností: Efektivita exekútorov v SR klesá

Bratislava 26. marca (TASR) - Efektivita exekútorov na Slovensku z roka na rok klesá. V roku 2023 bol zaznamenaný medziročný pokles o vyše 23 %, čo bolo zrýchlenie oproti predchádzajúcemu roku (-18 %). Tento stav sa následne podpisuje aj pod úspešnosť vymáhania pohľadávok, ktorá bola vlani len na úrovni 4,3 %. Upozornili na to v utorok na stretnutí s novinármi predstavitelia Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS) s tým, že aktuálne platné pravidlá v oblasti exekúcií by sa mali zmeniť.



Odvolali sa pritom na výsledky analýzy, ktorú realizujú už tri roky. V aktuálnom ročníku preskúmali viac ako 225.000 exekučných konaní začatých po roku 2018. Pokrýva tak približne 30 % všetkých exekučných konaní a takmer 50 % konaní začatých súkromnými veriteľmi. Jedná sa v najväčšej miere o bankové pohľadávky, ale aj pohľadávky z telekomunikácií, poisťovníctva či služieb. Dáta poskytlo 10 najväčších inkasných spoločností na Slovensku.



Asociácia má v súvislosti s výsledkami analýzy aj skúseností z praxe výhrady k pravidlám o náhodnom výbere exekútorov, ktoré platia od roku 2017. Aj keď táto myšlienka nebola zlá, prax podľa ASINS odhalila viaceré nedostatky tohto systému.



"Na Slovensku už niekoľko rokov pretrvávajú výrazné rozdiely v efektivite jednotlivých exekútorských úradov. Najmenej efektívni exekútori vymáhajú v priemere menej ako polovicu z toho, čo najefektívnejší exekútori v danom kraji pri rovnakom počte prípadov. Ak teda veritelia nebudú mať toľko šťastia, že im bude pridelený efektívny exekútor, ktorý ich pohľadávku vymôže, k peniazom sa možno vôbec nedostanú," upozornil prezident ASINS Martin Musil.



Poukázal tiež na výsledky prieskumu, ktorý pre ASINS realizovala agentúra MNForce na vzorke 1000 respondentov z celého Slovenska vo februári tohto roka. Z neho vyplýva, že problémy s vymožiteľnosťou pohľadávok vnímajú aj bežní občania. V prieskume sa 43 % opýtaných vyjadrilo, že dopracovať sa k vráteniu dlžnej sumy je pre veriteľov komplikované a proces by sa mal zjednodušiť. Dve pätiny vnímajú aktuálny stav tak, že zákony sú nastavené v prospech špekulantov. Štvrtina respondentov zásadne nesúhlasí s tým, aby boli exekúcie zastavované automaticky po piatich rokoch, ako je to v súčasnosti.



V súvislosti s vymáhaním pohľadávok takmer štvrtina respondentov prieskumu zastáva názor, že veritelia by mali mať možnosť výberu exekútora. Dve pätiny opýtaných si myslia, že veriteľ by mal možnosť za každých okolností navrhnúť zmenu, ak s prideleným exekútorom nesúhlasí.



Na to, aby sa fungovanie exekúcií zlepšilo, sú podľa ASINS nevyhnutné viaceré zmeny. Navrhujú pre súkromných veriteľov možnosť výberu exekútora v rámci daného kraja, ale aj zníženie ich celkového počtu. Zaviesť by sa mal tiež funkčný systém kontroly nad činnosťou exekútorov a lepšie informovanie veriteľov. Dôležité je aj zabezpečiť vyššiu motiváciu exekútorov k vymoženiu pohľadávok, keďže súčasný stav časť z nich nemotivuje prípady aktívne riešiť, myslí si asociácia.