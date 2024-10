ASINS: Efektivita vymáhania dlhov klesla za posledné dva roky o 40 %

Bratislava 23. októbra (TASR) - Za posledných 24 mesiacov klesla efektivita exekútorov až o takmer 40 %, pričom tempo znižovania efektivity výberu pohľadávok sa z roka na rok zvyšuje. Zatiaľ čo v roku 2023 išlo o -18 %, rok 2024 priniesol ďalšie zníženie ich efektivity na -23 %. Tento stav sa následne podpisuje aj pod úspešnosť vymáhania, ktorá bola vlani len na úrovni 4,3 % zo všetkých pohľadávok. Vyplýva to z analýzy Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS), ktorá preskúmala viac ako 225.000 exekučných konaní začatých po roku 2017.



"V minulosti bola exekúcia strašiakom a dlžníci sa jej chceli vyhnúť. Dnes je však situácia opačná. Dlžníci, ktorí sa chcú cielene zbaviť dlhov naopak exekúciu vítajú. Žiaľ, samotný systém je v súčasnosti nastavený tak, že nenúti samotných exekútorov k efektívnemu vymáhaniu. Nízka efektivita vymáhania sa tak nedotýka iba bánk, ale aj bežných ľudí, ktorí niekomu požičali peniaze a následne sa k nim nevedia dostať späť," vysvetlil Martin Musil, prezident ASINS.



Viac ako polovica obyvateľov by privítala zmeny v spôsobe prideľovania exekútorov. "Hoci myšlienka zavedenia náhodného prideľovania exekútorov nebola zlá, prax odhalila viaceré nedostatky tohto systému. Bolo by preto potrebné ho modifikovať tak, aby veritelia mohli pracovať len s tými exekútormi, ktorí vykonávajú svoju činnosť efektívne, aby sa zabezpečila vymožiteľnosť práva pre veriteľov a tiež primeraná ochrana spotrebiteľov," zdôraznil Musil.



Je podľa neho veľmi dôležité poukázať na výrazné rozdiely v efektivite jednotlivých exekútorských úradov. Najlepšie úrady tak vymáhajú v priemere dvojnásobok toho ako tie najslabšie pri rovnakom počte prípadov v rámci kraja. Veľké rozdiely možno sledovať aj medzi jednotlivým krajmi. Najefektívnejší je v rámci výberu dlžôb Žilinský kraj s úspešnosťou vymáhania 11,3 % a najmenej efektívny je Prešovský kraj, kde sa vymôže iba 5,7 % pohľadávok.



Najväčší pokles v efektivite zaznamenal Trenčiansky kraj s poklesom efektivity až o 43 % a najväčšie rozdiely medzi najlepšími a najhoršími sa zaznamenali v Bratislavskom kraji, kde je sústredených aj najviac exekútorov.



"Okrem poklesu úspešnosti však vidíme aj pokles počtu začatých exekúcií. V roku 2023 ich bolo o 20 % menej a v roku 2024 očakávame ešte výraznejší prepad. Toto všetko sa následne premieta aj do (ne)dôvery ľudí v to, že štát skutočne chráni poctivých občanov a podnikateľov a že im umožní efektívne sa dostať k svojim peniazom," dodal Musil.



Zo zistených dát tiež vyplýva, že na Slovensku je neprimerane veľa exekútorov. Kým v Českej republike ich v roku 2023 pôsobilo 154, na Slovensku bolo v rovnakom čase až 250 exekútorov.



ASINS je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2010. Je aktívnym členom FENCA (Európskej federácie národných asociácií inkasných agentúr) a Republikovej únie zamestnávateľov.