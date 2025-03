Exekútori: Efektivita vymáhania pohľadávok klesla vlani o 16,5 %

Bratislava 6. marca (TASR) - Efektivita exekútorov pri vymáhaní nesplácaných pohľadávok na Slovensku za uplynulých 24 mesiacov klesla o 16,5 %. Išlo o štvrtý rok poklesu za sebou. Najhoršia situácia je v Trnavskom a Bratislavskom kraji, kde sa dvojročná efektivita prepadla o 19,3 % a 18,2 %. Vyplynulo to z aktuálnej analýzy s údajmi ku koncu roka 2024, ktorú vo štvrtok prezentovala Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS).



Medziročne klesol počet podaných prípadov o viac ako polovicu (56 %), z 50.942 v roku 2023 na 22.344 v minulom roku. Dôvodom je podľa asociácie to, že veritelia boli vzhľadom na nízku efektivitu nútení k väčšej selekcii odovzdávaných prípadov a vyberali prednostne tie bonitnejšie. V rámci krajov bolo zrušených niekoľko neefektívnych exekútorských úradov, ktoré boli následne aj s prípadmi prevzaté pod efektívnejšie úrady. Aj napriek týmto zmenám eviduje ASINS naďalej celkový pokles efektivity vymáhania.



"To najzásadnejšie, s čím sa boríme od prijatia novely exekučného poriadku, ten pokles efektivity vidíme už štvrtý rok za sebou. Je potrebné povedať, že kým v minulom roku ten pokles bol až 40 %, tento rok sa pokles mierne spomalil, je to 16 %. Ale tá efektivita naozaj naďalej veľmi výrazným spôsobom klesá a je viditeľné, že ten stav, ktorý na Slovensku máme, nie je dlhodobo udržateľný," zhodnotil prezident ASINS Martin Musil.



Asociácia dlhodobo upozorňuje na výrazné rozdiely v efektivite jednotlivých exekútorských úradov. Najlepšie úrady podľa nej vymáhajú v priemere dvojnásobok a v niektorých prípadoch aj trojnásobok toho, ako tie najslabšie, a to pri rovnakom počte prípadov. Problémom súčasného nastavenia systému je podľa ASINS to, že štát prideľuje exekútorov k jednotlivým prípadom náhodne a veriteľ si tak nevie vybrať toho najefektívnejšieho.



"Výrazne nižší počet začatých exekúcií o 56 % za nás signalizuje významný pokles dôvery verejnosti voči exekútorom. Toto tvrdenie sa nám potvrdilo aj vo výsledkoch najnovšieho kvantitatívneho prieskumu z februára 2025," konštatoval viceprezident ASINS Peter Dvornák.



Asociácia preto navrhuje viacero zmien, ktoré sú podľa nej potrebné na zlepšenie situácie. "Súkromní veritelia by mali mať možnosť výberu vlastného exekútora. Potrebujeme tiež znížiť celkový počet exekútorov jednak zvýšeným tlakom na tých najmenej efektívnych, prípadne zaviesť vekový cenzus, ako je to u notárov. Taktiež je potrebné zaviesť funkčný systém kontroly a jednotný formát správy nad exekútorskou činnosťou, ktoré umožnia lepšie informovanie veriteľov," priblížil viceprezident ASINS Pavol Jakubov. Vhodné by podľa neho bolo zabezpečiť aj vyššiu motiváciu exekútorov.



ASINS je záujmové združenie právnických osôb, ktoré vzniklo v roku 2010. Zasadzuje sa za etické inkaso na národnej aj európskej úrovni a za férovú legislatívu v oblasti správy pohľadávok. Jeho cieľom je prijatie tzv. inkasného zákona, ktorý by jasne reguloval oblasť vymáhania nesplatených pohľadávok. Je členom Európskej federácie národných asociácií inkasných agentúr (FENCA) a Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).