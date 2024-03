ASINS podľa exekútorov sleduje ekonomický prospech vymáhačských firiem

Bratislava 26. marca (TASR) - Dlhodobé aktivity Asociácie slovenských inkasných spoločností (ASINS) majú podľa Slovenskej komory exekútorov (SKE) jediný cieľ, a to ekonomický prospech vymáhačských firiem. Ich konečným cieľom je zvrátiť súčasný protikorupčný model náhodného elektronického prideľovania exekúcií a vrátiť sa k starým poriadkom, reagovala SKE na utorkové vyjadrenia ASINS, podľa ktorých efektivita exekútorov na Slovensku klesá a systém náhodného výberu exekútorov má nedostatky.



"Spôsob náhodného elektronického prideľovania exekúcií napadla na Ústavnom súde Slovenskej republiky tri dni pred parlamentnými voľbami skupina 31 poslancov parlamentu. Súčasné aktivity ASINS smerujú podľa nás predovšetkým k tomu, aby mediálnou aktivitou ovplyvnili rozhodovania Ústavného súdu," uviedla SKE.



Údaje zverejňované ASINS považujú exekútori za klamlivé a zavádzajúce. Pri exekúciách, ktoré trvajú päť rokov, je podľa nich medziročné porovnávanie vymožiteľnosti irelevantné a účelové.



"Tvrdenie inkasných spoločností, že časť exekútorov nevymáha zverené exekúcie a vyčkáva na vyfakturovanie paušálnych výdavkov oprávnenému, je úplným nezmyslom," zdôraznila SKE. Tieto výdavky podľa komory dlhé roky nepokrývali ani len náklady, ktoré súdny exekútor mal v súvislosti s vedením exekučného spisu. "Odmena exekútora sa odvíja od toho, čo skutočne vymôže pre veriteľa - preto sedieť a čakať so založenými rukami na paušálne výdavky by mohol len úplný ekonomický diletant," dodala SKE.



Náhodné prideľovanie exekúcií bola podľa komory spoločensky prospešná, systémová a najmä protikorupčná zmena. Zastavila podozrenia o nekalých dohodách medzi niektorými exekútormi a veriteľmi, posilnila nezávislosť súdneho exekútora, zefektívnila exekučné konanie a prispieva k vyššej vymožiteľnosti práva. Proti náhodnému elektronickému prideľovaniu podľa exekútorov už sedem rokov bojujú ľudia a organizácie, ktoré mali z pôvodného netransparentného systému prospech.