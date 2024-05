ASINS upozornila na zavádzajúcu reklamu, ktorá spochybňuje zmluvy bánk

Bratislava 29. mája (TASR) - Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) upozornila na zavádzajúcu reklamu nespresnenej advokátskej kancelárie, ktorá sa týka oddlženia a spochybňuje zmluvy bánk. Tvrdenia v reklame podľa asociácie môžu vyvolávať dojem, že zmluvy bánk sú často chybné a klienti si tak nemusia plniť svoje zmluvné povinnosti. ASINS v tomto prípade podala sťažnosť na Slovenskú advokátsku komoru, ktorá sa ňou zaoberá.



"Všetky banky, ako aj všetci veritelia oprávnení poskytovať spotrebiteľské úvery na území Slovenskej republiky, podliehajú dohľadu Národnej banky Slovenska, ktorá v zmysle právnych predpisov vykonáva dohľad nad plnením všetkých povinností takýchto veriteľov podľa príslušných právnych predpisov - a teda dohliada aj na to, aby zmluvy bánk a ostatných veriteľov boli v súlade s právnymi predpismi," uviedol prezident ASINS Martin Musil. Dodal, že aj v prípade neplatnosti zmluvy sa zmluvné strany musia navzájom vysporiadať podľa pravidiel bezdôvodného obohatenia a vydať si navzájom poskytnuté plnenia.



Reklama advokátskej kancelárie sa podľa asociácie odvoláva na prípad klienta, ktorý si zobral pôžičku a po čase ju prestal splácať, až napokon banke nemusel zaplatiť nič. Banky údajne robia v zmluvách a v žalobách často chyby. Ak by celý prípad skončil aj na súde, s využitím služieb danej kancelárie môže celá vec skončiť v prospech neplatiaceho dlžníka.



ASINS zdôraznila, že takéto tvrdenia môžu spochybňovať dôveryhodnosť finančných inštitúcií. "Táto reklama obsahuje neoveriteľné informácie, ktoré môžu motivovať diváka neplniť si svoje zmluvné povinnosti. Reklama ho môže nabádať urobiť rozhodnutie, ktoré by inak neurobil a môže to mať pre neho závažné následky, ktoré však advokát v reklame neuvádza," doplnil Musil.



Na prvom mieste by malo byť podľa asociácie plnenie si záväzkov a nie hľadanie ciest, ako sa vyhnúť splateniu dlhu. Ľudia by mali nakladať s financiami rozumne a vytvoriť si finančnú rezervu pre prípad, že by sa dostali do platobnej neschopnosti. Riešením je napríklad dočasné zníženie alebo odklad splátok úverov a pôžičiek, refinancovanie či využitie splátkových kalendárov.