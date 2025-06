ASINS: Je vysoký podiel bankrotov, kde veritelia nezískajú ani euro

Bratislava 25. júna (TASR) - Na Slovensku je extrémne vysoký podiel bankrotov, z ktorých veritelia nezískajú ani euro. Dnes je exekúcia pre mnohých dlžníkov spôsobom, ako možno bez vážnejších komplikácií prečkať aj niekoľko rokov. Uviedla to v stredu Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) pri príležitosti organizovania tretieho ročníka konferencie Veritelia/Inkaso/Pohľadávky, ktorá sa okrem iného venovala aj celkovému poklesu dôvery v inštitút oddlženia.



„V minulosti bola exekúcia strašiakom a dlžníci sa jej chceli vyhnúť. Dnes je však situácia opačná. Dlžníci, ktorí sa chcú cielene zbaviť dlhov naopak exekúciu vítajú. Žiaľ, samotný systém je v súčasnosti nastavený tak, že nenúti samotných exekútorov k efektívnemu vymáhaniu. Nízka efektivita vymáhania sa tak nedotýka iba bánk, ale aj bežných ľudí, ktorí niekomu požičali peniaze a následne sa k nim nevedia dostať späť,“ priblížil prezident ASINS Martin Musil.



V roku 2023 mal pritom štát upraviť rozsah zrážok zo mzdy tak, že dlžníkovi s čistým príjmom 1100 eur sa zrazí maximálne 200 eur. Tým sa podľa asociácie výrazne naklonili pravidlá na stranu dlžníkov. Systém je nastavený tak, že dlžníci častokrát žiadajú svojich veriteľov, aby voči nim iniciovali exekučné konanie, podčiarkla asociácia.



So zámerom predchádzať nadmernému oddlžovaniu osôb, ktoré sú schopné hradiť svoje dlžoby, je potrebné sfunkčniť inštitút žaloby o zrušenie oddlženia, apeluje ASINS. Pri analýze dokumentov, predikcii úspešnosti vymáhania a v zlepšovaní komunikácie s dlžníkmi by mohla pomôcť umelá inteligencia.



„Umelá inteligencia v odvetví kredit manažmentu a správy pohľadávok už dnes nie je len technologickým trendom, ale strategickým nástrojom, ktorý zásadne mení spôsob, akým firmy riadia financie, optimalizujú procesy a komunikujú so zákazníkmi,“ doplnil Musil. Kľúčové je pritom podľa asociácie zachovanie etických princípov a ochrany súkromia dlžníkov.