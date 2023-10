ASINS vyzvala stiahnuť návrh zvyšujúci odmenu aj nečinným exekútorom

Bratislava 11. októbra (TASR) - Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR namiesto systémového riešenia nefunkčných exekútorských úradov, uprednostnilo zvýšenie paušálu aj pre neefektívnych exekútorov. Vyhlásila to v utorok Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) prostredníctvom otvoreného listu. Reaguje tak na zvýšenie paušálnej odmeny pri zastavení exekúcie aj pre nečinných exekútorov zo 60 eur na 100 eur.



"ASINS zároveň nerozumie postupu ministerstva spravodlivosti, že týždeň po voľbách plánuje prijať úpravu, ktorá bude odmeňovať neefektívnych exekútorov, a to na úkor súkromných a štátnych veriteľov, ale taktiež výrazne zaťaží aj bežných občanov domáhajúcich sa svojich pohľadávok," dodala asociácia.



Jedno zo systémových riešení vidí asociácia v možnosti výberu exekútora pre súkromných veriteľov. Druhou možnosťou podľa nej je, že štát zabezpečí, aby všetci exekútori vykonávali svoju činnosť efektívne.



Taktiež upozorňuje na to, že návrh nebol prerokovaný v rámci pracovnej skupiny, ktorej úlohou je riešiť problémy s vymožiteľnosťou práva na Slovensku. Aj preto považuje za dôležitejšie pokračovať v systémových opatreniach na úpravu podmienok exekúcie.



"Na základe uvedeného ASINS vyzýva ministerstvo spravodlivosti, aby predložený návrh vyhlášky stiahlo a pokračovalo v rámci vytvorenej pracovnej skupiny v systémových opatreniach na zlepšenie vymožiteľnosti práva na Slovensku tak, aby návrhy riešení dodržiavali princíp proporcionality. Spoločne s takýmito zmenami je následne možné diskutovať o zmenách v odmeňovaní exekútorov," uzavrela asociácia.