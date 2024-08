Bratislava 13. augusta (TASR) - Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) vyzýva na zmenu legislatívy pre zneužívanie inštitútu oddlženia. Právoplatne odsúdení a trestaní za daňové trestné činy sa týmto spôsobom snažia vyhnúť povinnosti uhradiť svoje dlhy, informovala ASINS v utorok.



"Povolenie úplného oddlženia pre osoby právoplatne odsúdené a súdne trestané za daňové trestné činy v konečnom dôsledku oslabuje dôveru verejnosti v daňový systém, ale aj v spravodlivosť. Ak páchatelia uvidia, že neexistuje jednoduchý únik z dôsledkov ich protiprávneho konania, budú menej motivovaní uchyľovať sa k nelegálnym aktivitám," uviedol prezident ASINS Martin Musil s tým, že zákaz úplného oddlženia podvodníkov by prispel k stabilite verejných financií.



Pokiaľ by sa súdne trestaný občan za daňové podvody chcel oddlžiť, podľa ASINS by tak mal urobiť prostredníctvom splátkového kalendára. Úplné oddlženie by podľa nej malo byť povolené len výnimočne, ak sa po hĺbkovej analýze majetkových a finančných pomerov ukáže, že dotyčný skutočne nemá prostriedky na postupné splácanie dlhov. Splátkový kalendár by však podľa ASINS mal byť preferovaný aj pri ostatných dlžníkoch, u ktorých je preukázateľné, že na základe svojich príjmov by dlhy dokázali splácať postupne.



"Úplné oddlženie je mechanizmus, ktorý by mal pomôcť poctivým ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii nie vlastnou vinou. Je nespravodlivé, aby rovnaký mechanizmus využívali aj osoby, ktoré vedome porušili zákon alebo špekulanti, ktorí sa chcú vyhnúť plneniu si povinností. To, aby sa úplné oddlženie využívalo len v prípadoch, kde je to skutočne oprávnené a spravodlivé, by malo byť striktnejšie ošetrené aj v legislatíve," dodal Musil.



ASINS upozornila na správu spoločnosti CRIF - Slovak Credit Bureau, z ktorej vyplýva, že od začiatku tohto roka zbankrotovalo takmer 4700 obyvateľov Slovenska. Ročne sa takto zbaví dlhov približne 9000 ľudí. Väčšina dlžníkov pritom preferuje konkurz s úplným oddlžením pred splátkovým kalendárom. "Podľa posledných dostupných údajov napríklad v júni využilo splátkový kalendár iba 15 osôb z 850 dlžníkov, pričom po konkurze siahlo zvyšných 835. U viac ako 90 % dlžníkov sa pritom oddlženie končí s nulovým výťažkom pre veriteľov," uzavrela asociácia.