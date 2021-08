Asistenčná služba môže vyriešiť zabuchnutie kľúčov i defekt pneumatiky

Bratislava 17. augusta (TASR) – Poisťovne ponúkajú motoristom asistenčné služby už za pár eur k havarijnému, povinnému zmluvnému alebo k cestovnému poisteniu. Služby môžu vyriešiť cestujúcim aj situácie, ako zabuchnutie kľúčov, ich stratu, alebo pomôcť v prípade, keď im dôjde palivo či omylom natankujú nesprávne.



Asistenčná služba podľa hovorkyne poisťovne Union Beáty Dupaľovovej Ksenzsighovovej pomôže aj s defektom pneumatiky alebo s vybitou batériou, v oboch prípadoch do výšky 150 eur. "V prípade poruchy auta je odťah vozidla na Slovensku limitovaný do 100 kilometrov, v zahraničí v prípade dopravnej nehody limitovaný až do výšky 1000 eur," vysvetlila Dupaľová Ksenzsighová.



Ak sa motoristom skončila cesta predčasne pre nehodu alebo pre poruchu na vozidle, v oboch prípadoch môžu požiadať asistenčnú službu, aby zabezpečila opravu na mieste. Poisťovňa preplatí cestu automechanika a dve hodiny jeho práce na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ak je auto nepojazdné a nie je možné ho na mieste opraviť, môžu si požiadať o náhradné vozidlo. Niektoré asistenčné služby preplácajú aj nocľah, a to na Slovensku aj v zahraničí.