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Spoločnosť ASML ponúkne zamestnancom vernostný bonus 20.000 eur
Spoločnosť v druhom štvrťroku zvýšila svoj čistý zisk na 2,9 miliardy eur z úrovne 2,3 miliardy eur v rovnakom období minulého roka.
Autor TASR
Amsterdam 20. júla (TASR) - Holandský producent zariadení na výrobu moderných čipov ASML má v úmysle ponúknuť zamestnancom bonus 20.000 eur, ak zostanú v spoločnosti v rokoch 2027 až 2030. Podmienky sa ešte finalizujú, bonus ale bude ponúknutý „všetkým oprávneným zamestnancom“, uviedla v pondelok spoločnosť, čím potvrdila plán, o ktorom pôvodne informoval denník Eindhovens Dagblad. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Spoločnosť v druhom štvrťroku zvýšila svoj čistý zisk na 2,9 miliardy eur z úrovne 2,3 miliardy eur v rovnakom období minulého roka. Najväčšia európska firma podľa trhovej hodnoty zároveň minulý týždeň zlepšila svoj výhľad, pričom uviedla, že za celý rok 2026 očakáva tržby v rozsahu 43 až 45 miliárd eur. V predchádzajúcom odhade uvádzala rozpätie 36 až 40 miliárd eur.
ASML sa pripája k ďalším veľkým hráčom v polovodičovom priemysle vrátane spoločností Samsung Electronics, TSMC a SK Hynix, ktoré ponúkajú pracovníkom dodatočné odmeny v čase, keď pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. ASML zamestnáva na celom svete okolo 44.500 ľudí. Viac ako polovica z nich sa nachádza v Holandsku a približne 8500 v USA.
Spoločnosť v druhom štvrťroku zvýšila svoj čistý zisk na 2,9 miliardy eur z úrovne 2,3 miliardy eur v rovnakom období minulého roka. Najväčšia európska firma podľa trhovej hodnoty zároveň minulý týždeň zlepšila svoj výhľad, pričom uviedla, že za celý rok 2026 očakáva tržby v rozsahu 43 až 45 miliárd eur. V predchádzajúcom odhade uvádzala rozpätie 36 až 40 miliárd eur.
ASML sa pripája k ďalším veľkým hráčom v polovodičovom priemysle vrátane spoločností Samsung Electronics, TSMC a SK Hynix, ktoré ponúkajú pracovníkom dodatočné odmeny v čase, keď pociťujú nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. ASML zamestnáva na celom svete okolo 44.500 ľudí. Viac ako polovica z nich sa nachádza v Holandsku a približne 8500 v USA.