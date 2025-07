ASML sa obáva o rast v roku 2026 pre neistotu týkajúcu sa ciel v USA

Amsterdam 16.júla (TASR) - Holandská spoločnosť ASML, najväčší svetový dodávateľ zariadení na výrobu počítačových čipov, v stredu varoval, že v roku 2026 nemusí dosiahnuť rast tržieb. Čaká pritom na objasnenie potenciálneho vplyvu ciel v USA. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Neistota v súvislosti s rokovaniami o colných sadzbách prinútila výrobcov čipov odložiť finalizáciu investícií, povedal novinárom finančný riaditeľ spoločnosti Roger Dassen.



Akcie spoločnosti ASML v reakcii na túto správu klesli až o 10,5 % a sú na ceste k najhoršiemu dňu od októbra, pričom stiahli nadol aj akcie jej konkurentov ASM, BESI a Soitec.



Čisté objednávky holandskej skupiny, najsledovanejšie číslo v odvetví, pritom prekročili očakávania, keďže dosiahli 5,54 miliardy eur, zatiaľ čo analytici ich odhadovali na 4,44 miliardy eur.



Potenciálne clo na európsky tovar v USA vo výške 30 % by mohlo zvýšiť cenu jedného špičkového stroja ASML z 250 miliónov eur na 325 miliónov eur, povedal Dassen.



„Jasnosť je to, čo zákazníci hľadajú skôr, ako si skutočne ujasnia svoje názory na to, čo budú robiť,“ povedal a zopakoval zámer spoločnosti ASML preniesť tieto náklady ďalej. Náklady na clá sa pre ASML sa môžu kumulovať, keďže niektoré diely sa z Holandska do USA posielajú niekoľkokrát.



Analytici dúfali, že tento štvrťrok poskytne určité uistenie o výhľade ASML na rok 2026, spoločnosť však varovala, že geopolitická neistota pretrváva. ASML spolupracuje so svojím dodávateľským reťazcom na zmiernení akéhokoľvek vplyvu ciel.



„Hoci sa stále pripravujeme na rast v roku 2026, v tejto fáze ho nemôžeme potvrdiť,“ uviedol generálny riaditeľ ASML Christophe Fouquet vo vyhlásení.



Z troch najväčších zákazníkov ASML - TSMC, Samsung a Intel, bol podľa analytikov pripravený tento rok zadať objednávku iba taiwanský gigant TSMC. Ostatní zápasia s problémami špecifickými pre ich spoločnosť, uviedol analytik Javier Correonero zo spoločnosti Morningstar, pričom ako príklad uviedol prepúšťanie v Inteli.



Čínsky dopyt zostal vysoký a v predchádzajúcich troch štvrťrokoch predstavoval 27 % predaja strojov, keďže tamojší výrobcovia čipov naďalej nakupujú menej pokročilé stroje pre obmedzenia zo strany USA, ktoré zakázali predaj vyspelejších technológií Číne.