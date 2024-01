ASML vykázal nárast zisku za 4. štvrťrok aj za celý rok 2023

Amsterdam 24. januára (TASR) - ASML Holding, ktorý je dôležitým dodávateľom zariadení pre výrobu najmodernejších čipov, v stredu oznámil nárast tržieb aj zisku za 4. štvrťrok aj za celý rok 2023. A to aj napriek obmedzeniu vývozu do Číny. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Čistý zisk najväčšej európskej technologickej firmy z hľadiska trhovej hodnoty vo 4. štvrťroku 2023 vzrástol o 9 % na 2 miliardy eur z 1,82 miliardy eur rok predtým. Tržby sa zvýšili na 7,2 miliardy eur zo 6,43 miliardy eur.



Tieto výsledky prekonali očakávania analytikov, ktorí predpovedali ASML čistý zisk 1,87 miliardy eur a tržby 6,9 miliardy eur.



Čistý zisk za celý rok 2023 vzrástol na 7,8 miliardy eur z 5,6 miliardy eur v predchádzajúcom roku 2022, uviedla firma vo svojich ročných výsledkoch. Tržby za rok 2023 stúpli na 27,6 miliardy eur z 21,1 miliardy eur v roku 2022



Spoločnosť ASML zaregistrovala vo 4. štvrťroku silné objednávky za vyše 9 miliárd eur. To bol viac ako trojnásobok ich úrovne v 3. štvrťroku. Napriek tomu firma potvrdila svoju prognózu stabilného rastu tržieb v roku 2024.



"Aj keď si naši zákazníci stále nie sú istí podobou oživenia trhu s polovodičmi v tomto roku, existujú určité pozitívne signály," uviedol generálny riaditeľ Peter Wennink, pričom poukázal na zlepšujúci sa dopyt po čipoch a vyššiu mieru ich použitia v továrňach.



ASML tiež poznamenal, že predaj do Číny, ktorá je jeho tretím najväčším trhom po Taiwane a Južnej Kórei, bude v roku 2024 ovplyvnený novými vývoznými obmedzeniami v Holandsku aj v USA, čo ovplyvní až 15 % jeho predaja na čínskom trhu.



Polovodičový priemysel sa stal geopolitickým bojiskom, pretože Západ sa snaží obmedziť prístup Číny k čipom pre obavy, že by ich mohla použiť na výrobu pokrokových zbraní.