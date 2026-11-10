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ASMOS: SR napriek pokrytiu 5G nevyužíva naplno potenciál technológií
Problémom zostáva aj nedostatok digitálnych zručností. Podiel IT špecialistov na celkovej zamestnanosti dosahuje na Slovensku 4,4 percenta a klesá, priemer EÚ je päť percent.
Autor TASR
Bratislava 10. novembra (TASR) - Slovensko má podľa odhadov mobilných operátorov takmer úplné pokrytie sieťou 5G (99,9 percenta populácie), no potenciál moderných technológií stále nedokáže naplno využívať. Aspoň základnú digitálnu intenzitu totiž dosahuje len 57,1 percenta malých a stredných podnikov, zatiaľ čo priemer Európskej únie (EÚ) je 71,4 percenta. Ako v utorok informovala Asociácia mobilných operátorov Slovenska (ASMOS), nestačí budovať moderné siete. Rovnako dôležité je vytvárať podmienky, aby ich dokázali efektívne využívať podniky, verejná správa aj obyvatelia.
Štát by podľa ASMOS nemal len podporovať výstavbu sietí tam, kde trh preukázateľne zlyháva. Rovnako dôležité je primerané daňovo-odvodové zaťaženie a proinvestičné nástroje, vďaka ktorým firmám zostane kapitál na investície do pokročilých technológií, ktoré tieto siete naplno využijú. Aj na tieto otázky hľadali odpovede zástupcovia Európskej komisie, štátu, priemyslu a technologického sektora na odbornej diskusii, ktorú zorganizovala asociácia.
„Digitalizácia je reťazec, v ktorom na seba nadväzujú digitálne siete, zavádzanie najnovších technológií a inovácií v podnikoch vrátane malých a stredných aj vo verejnej správe a digitálne zručnosti ľudí všetkých vekových skupín,“ uviedol výkonný riaditeľ ASMOS Henrich Krejčí. Operátori podľa neho potrebujú proinvestičné prostredie s predvídateľnou správou spektra, aby siete pripravovali na priemysel 5.0, lepšie digitálne verejné služby a nasadzovanie bezpečnej umelej inteligencie.
„Slovensko má dobré základy v digitálnej konektivite, no malo by posilniť podporu digitalizácie malých a stredných podnikov, rozvoj digitálnych zručností zamestnancov a zavádzanie pokročilejších technológií do podnikovej praxe,“ upozornil vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
Ako poznamenal, odporúčania vyplývajúce zo správy o Digitálnej dekáde, ako aj z európskeho semestra, sú dôležitým podkladom nielen pre ďalšie smerovanie digitálnej transformácie Slovenska, ale aj pre prípravu budúceho viacročného finančného rámca EÚ, najmä Národného a regionálneho partnerského plánu (NRPP).
„Digitalizácia rozhoduje o tom, akú pridanú hodnotu dokáže slovenský priemysel ponúknuť v porovnaní so zahraničím. Kto vie pracovať s dátami z výroby, nepredáva len prácu, ale aj know-how. Od schopnosti domácich firiem inovovať závisí, či postupne dobehnú produktivitu zahraničných spoločností,“ poukázal člen správnej rady Slovenského centra produktivity Radovan Furmann.
Problémom zostáva aj nedostatok digitálnych zručností. Podiel IT špecialistov na celkovej zamestnanosti dosahuje na Slovensku 4,4 percenta a klesá, priemer EÚ je päť percent. Ženy tvoria v IT menej ako pätinu pracovníkov.
„Kľúčom k zabezpečeniu vysokej úrovne digitálnych kompetencií je celoživotné vzdelávanie a rozvoj zručností od základného školského veku až po seniorov. Ak chceme do roku 2030 zvýšiť digitálnu intenzitu podnikov a počet IKT odborníkov, musíme začať práve pri manažmente,“ vysvetlil prevádzkový riaditeľ Digitálnej koalície Pavol Šedo.
Slovensko pripravuje nový Vnútroštátny plán digitálnej dekády aj NRPP na roky 2028 až 2034, ktorý určí priority využívania eurofondov, vrátane digitálnej transformácie, v ďalšom programovom období.
Štát by podľa ASMOS nemal len podporovať výstavbu sietí tam, kde trh preukázateľne zlyháva. Rovnako dôležité je primerané daňovo-odvodové zaťaženie a proinvestičné nástroje, vďaka ktorým firmám zostane kapitál na investície do pokročilých technológií, ktoré tieto siete naplno využijú. Aj na tieto otázky hľadali odpovede zástupcovia Európskej komisie, štátu, priemyslu a technologického sektora na odbornej diskusii, ktorú zorganizovala asociácia.
„Digitalizácia je reťazec, v ktorom na seba nadväzujú digitálne siete, zavádzanie najnovších technológií a inovácií v podnikoch vrátane malých a stredných aj vo verejnej správe a digitálne zručnosti ľudí všetkých vekových skupín,“ uviedol výkonný riaditeľ ASMOS Henrich Krejčí. Operátori podľa neho potrebujú proinvestičné prostredie s predvídateľnou správou spektra, aby siete pripravovali na priemysel 5.0, lepšie digitálne verejné služby a nasadzovanie bezpečnej umelej inteligencie.
„Slovensko má dobré základy v digitálnej konektivite, no malo by posilniť podporu digitalizácie malých a stredných podnikov, rozvoj digitálnych zručností zamestnancov a zavádzanie pokročilejších technológií do podnikovej praxe,“ upozornil vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Peter Stano.
Ako poznamenal, odporúčania vyplývajúce zo správy o Digitálnej dekáde, ako aj z európskeho semestra, sú dôležitým podkladom nielen pre ďalšie smerovanie digitálnej transformácie Slovenska, ale aj pre prípravu budúceho viacročného finančného rámca EÚ, najmä Národného a regionálneho partnerského plánu (NRPP).
„Digitalizácia rozhoduje o tom, akú pridanú hodnotu dokáže slovenský priemysel ponúknuť v porovnaní so zahraničím. Kto vie pracovať s dátami z výroby, nepredáva len prácu, ale aj know-how. Od schopnosti domácich firiem inovovať závisí, či postupne dobehnú produktivitu zahraničných spoločností,“ poukázal člen správnej rady Slovenského centra produktivity Radovan Furmann.
Problémom zostáva aj nedostatok digitálnych zručností. Podiel IT špecialistov na celkovej zamestnanosti dosahuje na Slovensku 4,4 percenta a klesá, priemer EÚ je päť percent. Ženy tvoria v IT menej ako pätinu pracovníkov.
„Kľúčom k zabezpečeniu vysokej úrovne digitálnych kompetencií je celoživotné vzdelávanie a rozvoj zručností od základného školského veku až po seniorov. Ak chceme do roku 2030 zvýšiť digitálnu intenzitu podnikov a počet IKT odborníkov, musíme začať práve pri manažmente,“ vysvetlil prevádzkový riaditeľ Digitálnej koalície Pavol Šedo.
Slovensko pripravuje nový Vnútroštátny plán digitálnej dekády aj NRPP na roky 2028 až 2034, ktorý určí priority využívania eurofondov, vrátane digitálnej transformácie, v ďalšom programovom období.