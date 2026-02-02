< sekcia Ekonomika
ASMOS víta zámer MIRRI pripraviť zákon o ochrane maloletých online
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Asociácia mobilných operátorov (ASMOS) víta zámer Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR pripraviť zákon o ochrane maloletých v digitálnom priestore.
Otvorenie diskusie považuje ASMOS za dôležité najmä pri téme vplyvu sociálnych sietí a online platforiem na zdravie a vývoj detí. Za relevantnú označila aj debatu o možnom stanovení minimálnej vekovej hranice prístupu na sociálne siete a platformy, keďže negatívne dôsledky nadmerného alebo nesprávneho využívania online obsahu podľa asociácie narastajú.
„Za kľúčovú považujeme predovšetkým účasť čo najširšieho spektra odborníkov z oblasti školstva, ochrany zdravia, digitálnych technológií, ochrany práv detí, viacerých oblastí práva vrátane expertov z neziskových organizácií,“ uviedol výkonný riaditeľ ASMOS Henrich Krejčí.
Spoločným menovateľom opatrení má byť podľa asociácie hľadanie rovnováhy medzi slobodou slova, prístupom k informáciám, ochranou súkromia a osobných údajov a ochranou oprávnených záujmov detí a mladých ľudí. Efektívne riešenia podľa asociácie nemožno nastaviť bez širšej spolupráce minimálne na úrovni Európskej únie, a to aj pri overovaní veku používateľov a vymáhaní pravidiel voči platformám.
