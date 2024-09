ASMOS: Vyššie zaťaženie operátorov zníži našu konkurencieschopnosť

Bratislava 18. septembra (TASR) - Asociácia mobilných operátorov Slovenska (ASMOS) vníma zvyšovanie osobitného odvodu pre telekomunikačných operátorov ako najvýznamnejšie negatívum nedávno predstavených konsolidačných opatrení, pričom pri jeho plánovaní neprebehla potrebná diskusia so zainteresovanými subjektmi. Toto opatrenie by mohlo ďalej znížiť konkurencieschopnosť domácej ekonomiky, uviedli v stredu predstavitelia asociácie.



"Telekomunikační operátori patria na Slovensku medzi najviac daňovo a odvodovo zaťažené podnikateľské subjekty. Ďalšie zvýšenie osobitného odvodu, v kontexte ďalších konsolidačných opatrení, ako napríklad nárast dane z pridanej hodnoty (DPH), môže spôsobiť ešte výraznejšie zaostávanie a zníženie konkurencieschopnosti Slovenska v oblasti digitálnej ekonomiky voči štátom Európskej únie," upozornila asociácia.



Popri zvýšení dane z príjmu právnických osôb, novej dani z finančných transakcií a vyššej DPH, by mohlo zvýšenie osobitného odvodu telekomunikačných operátorov obmedziť schopnosť domácej ekonomiky investovať do moderných telekomunikačných technológií, dostupnosti a spoľahlivosti dátových služieb, či kybernetickej bezpečnosti.



"Musíme si uvedomiť, že ak hovoríme o konkurencieschopnosti Slovenska v oblasti digitálnej ekonomiky, nie je to len záležitosť veľkých firiem, ale aj zabezpečenie dostupnosti napríklad dátových služieb, to je internetu pre obce a mestá, školy a slovenské domácnosti, zvyšovanie našej odolnosti voči kybernetickým útokom, ktoré môžu ohroziť ktorékoľvek odvetvie priemyslu alebo služieb, napríklad zdravotníctvo a v neposlednom rade atraktivity Slovenska pre zahraničných investorov. Ďalšia finančná záťaž pre našich členov môže preto negatívne ovplyvniť ďalší rozvoj služieb a investície v telekomunikačnom sektore," povedal výkonný riaditeľ ASMOS Henrich Krejčí.



ASMOS združuje najväčších telekomunikačných operátorov na Slovensku, a to spoločnosti Orange Slovensko, O2 Slovakia, SWAN a Slovak Telekom. Základným cieľom asociácie je podpora digitálnej transformácie Slovenska a jeho konkurencieschopnosti, a to najmä prostredníctvom ďalšieho rozvoja sektora elektronických komunikácií a tvorby kvalitného regulačného a podnikateľského prostredia.