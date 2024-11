Asociácia a rezort cestovného ruchu podpísali memorandum o spolupráci

Na snímke zľava generálny manažér Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Martin Novotný, minister cestovného ruchu a športu Dušan Keketi (nominant SNS), viceprezident AHRS Patrik Bočkay, generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová a štátny tajomník MCRaŠ SR Marek Harbuľák počas tlačovej konferencie v utorok 12. novembra 2024 v Demänovskej Doline. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Demänovská dolina 12. novembra (TASR) - Zamestnávatelia združení v Asociácii hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v utorok večer podpísali v Demänovskej Doline v rámci tohtoročnej konferencie HORECA memorandum o spolupráci so zástupcami Ministerstva cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR. Spoločne sa tak zaviazali k spolupráci v konkrétnych strategických oblastiach s cieľom zabezpečiť systémový a udržateľný rozvoj cestovného ruchu (CR) na Slovensku. Minister Dušan Keketi (nominant SNS) pri tejto príležitosti uviedol, že vytvorenie Fondu na podporu CR každoročne prinesie do tohto sektora 20 miliónov eur na rozvoj infraštruktúry v regiónoch.priblížil Keketi. Spolupráca na základe memoranda bude podľa ministra zameraná najmä na skvalitňovanie služieb, digitalizáciu, zelenú transformáciu a vzdelávanie.Cieľom zainteresovaných je zintenzívniť komunikáciu medzi štátom a zástupcami zamestnávateľov a uľahčiť výmenu informácií. Partneri sa tiež zaviazali spoločne aplikovať osvedčenéopatrenia a postupy v záujme komplexného a systémového rozvoja CR." doplnil generálny manažér AHRS Martin Novotný.Podpis memoranda ocenila aj generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.dodala.Viceprezident AHRS Patrik Bočkay v súvislosti so situáciou v turizme zdôraznil, že znížená sadzba DPH na päť percent pre ubytovacie a stravovacie služby nie je "zázračným liekom" na všetky problémy. "podotkol.Novotný zároveň upozornil, že konsolidačný balík a s ním súvisiace opatrenia vrátane transakčnej dane spôsobujú značnú neistotu.uzavrel.