Asociácia agentúr: Firmám by mohla pomôcť flexibilita práce

Bratislava 25. augusta (TASR) - V turbulentných časoch by firmy mali viac zamestnávať sezónnych pracovníkov alebo ľudí, ktorí pracujú na voľnej nohe. Riešením problémov s nedostatkom pracovnej sily či pri väčšom odchode stálych zamestnancov sú práve flexibilnejšie formy práce. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).



"Jednou z možností sú brigádnici, ktorí sú ideálni na pokrytie krátkodobých alebo sezónnych potrieb. Ďalšiu alternatívu predstavujú externí pracovníci, ktorí sa zameriavajú na špecifické projekty alebo úlohy a prinášajú cenné rady. Obdobie zvýšenej potreby pracovnej sily alebo výpadku kmeňových zamestnancov zas môžu pomôcť preklenúť pridelení pracovníci," uviedol Jakub Sedláček z personálnej agentúry Synergie.



Špecialisti z personálnych agentúr ozrejmili, že firmy čoraz častejšie využívajú príležitostných pracovníkov alebo ľudí, ktorí sú na voľnej nohe najmä v kreatívnych oblastiach a IT, kde je nevyhnutná flexibilita a špecializácia. Dočasní pracovníci sú žiadaní vo výrobe, logistike či stavebníctve.



Na efektívne riadenie sezónnosti a fluktuácie zamestnancov odporúčajú odborníci firmám využívať rôzne formy pracovnej sily. Dočasní či príležitostní pracovníci dokážu podľa nich pomôcť spoločnostiam zvládnuť obdobie nedostatku talentov alebo zmierniť situáciu odchádzajúcich zamestnancov.



"Dočasní pracovníci môžu taktiež priniesť špecifické odborné zručnosti, ktoré sú potrebné iba na obmedzené obdobie, takže firmy môžu vďaka nim optimalizovať náklady spojené s náborom, školením a správou ľudských zdrojov," priblížil riaditeľ personálnej agentúry Transfer International Vladimír Jančo.



Dočasná pracovná sila môže podľa APAS poskytnúť firmám aj konkurenčnú výhodu, no dôležité je, aby mali pracovníci kvalitné zaškolenie a dodržali všetky zákonné požiadavky. Špecialisti na personalistiku radia, aby si zamestnávatelia overili, či má agentúra, ktorá im poskytuje dočasných zamestnancov, platnú legislatívu. Firmy by si tiež nemali zamieňať dočasnú prácu so živnosťou, inak to môže viesť k rôznym sankciám a pokutám.