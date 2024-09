Asociácia agentúr:Vláda by nemala trestať zdanením malých podnikateľov

Bratislava 19. septembra (TASR) - Vláda by nemala trestať zdanením finančných transakcií drobných podnikateľov. Toto opatrenie predstavila vláda v utorok (17. 9.) v rámci konsolidačného balíčka. Zároveň je jej cieľom znížiť počet fiktívnych živností. Nová daň sa však podľa Asociácie personálnych agentúr Slovenska (APAS) dotkne všetkých živnostníkov, nielen tých fiktívnych.



"Všeobecne platí, že zvyšovanie odvodového zaťaženia prináša do ekonomiky viac porušení. V prípade zamestnancov to môže byť napríklad vyplácanie na ruku. Zníženie odvodového zaťaženia zamestnancov a zamestnávateľov by z tohto pohľadu mohlo byť motivujúcejšie na to, aby sa začlenili do systému zamestnancov a nehľadali iné spôsoby, ako ušetriť na odvodoch," uviedla výkonná riaditeľka personálnej agentúry Index Nosluš Darina Mokráňová.



Doplnila, že vyššie poplatky pre túto skupinu ľudí môžu situáciu ešte zhoršiť. Za nepriaznivú situáciu s fiktívnymi živnostníkmi môžu podľa nej v súčasnosti vysoké dane a nízke mzdy. Zamestnancom sa neoplatí nastúpiť do pracovného pomeru za nízky plat, preto im zamestnávatelia často ponúkajú dostupné riešenia aj v podobe živnosti. Nie vždy je to však podľa konateľa agentúry Europersonal Jozefa Petríka v súlade so zákonom.



Mokráňová dodala, že pri súčasnej nezamestnanosti na Slovensku nejde len o tlak zamestnávateľov, ktorí nútia svojich pracovníkov prejsť na živnosť, dôvodom je často aj pomer nákladov na cenu práce a čistej mzdy. Za riešenie preto považuje napríklad formu kontroly a pravidlá pre fungovanie samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO), ktoré sú zavedené v niektorých európskych krajinách.



"Živnostník musí daňovému úradu preukázať, že má viacerých objednávateľov, prípadne má objednávky s výraznými medzimesačnými výkyvmi v odvedenom množstve práce. Len v takom prípade môže pracovať na živnosť," uzavrela.



APAS vznikla ako záujmové profesijné združenie v roku 2002. Jeho členmi sú viaceré spoločnosti v oblasti poskytovania pracovno-poradenských služieb na slovenskom trhu - Europersonal, Grafton Recruitment, Hofmann Personal, Index Nosluš, Lugera, ManpowerGroup, Proplusco, Synergie a Transfer - international staff.