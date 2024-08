Asociácia AI získala dvoch nových členov z mediálnej oblasti

Bratislava 28. augusta (TASR) - Najnovšími členmi Asociácie AI (ASAI) sa stali spoločnosti Bauer Media a News and Media Holding. Asociácia prijala od zapísania do registra 21 členov. Informovala o tom v stredu členka správnej rady ASAI Miroslava Šáchová.



"Naším cieľom je aktívne prispievať k rozvoju vzdelávania a povedomia v oblasti umelej inteligencie a pripraviť budúcich profesionálov a profesionálky na dynamicky sa meniaci pracovný trh," uviedol Filip Kadlečík z News and Media Holding s tým, že veľkú pozornosť budú venovať aj ochrane duševného vlastníctva a etickému využívaniu AI technológií.