Asociácia: Banky v SR zaplatili na daniach medziročne viac o 131 %

Bratislava 26. augusta (TASR) - V bankovom sektore vznikla vplyvom digitálnej transformácie potreba preškoľovania zamestnancov. Negatívny vplyv na ľudské zdroje však môže mať vysoký bankový odvod. Do júna tohto roka zaplatili banky na Slovensku na daniach vrátane bankového odvodu takmer 353 miliónov eur. Je to medziročný nárast o 131 %. Informovala o tom v pondelok hovorkyňa Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Daniela Gilányi.



"Banky sa zaviazali zabezpečovať vzdelávanie a prehlbovanie vedomostí zamestnancov. Novými trendmi v oblasti ľudských zdrojov sa stali napríklad agilný spôsob práce, boj proti podvodom či flexibilita pracovného času. Takisto sa zvýšil dôraz na digitálne zručnosti, digitalizáciu procesov a ochranu pred kybernetickými útokmi, čo zahŕňa zvyšovanie informovanosti klientov a pravidelné preškoľovanie zamestnancov," uviedol predseda Komisie pre ľudské zdroje SBA Martin Dobiaš.



Vysoké finančné náklady súvisiace s vysokým bankovým odvodom však podľa SBA môžu viesť k zníženiu investícií do rozvoja zamestnancov, zníženiu počtu pracovných miest, obmedzeniu benefitov alebo spomaleniu rastu miezd. "Slovenský bankový sektor patrí v rámci Európskej únie medzi tie s najvyšším daňovým zaťažením, ktoré výrazne prevyšuje priemer krajín EÚ. Podiel bankového odvodu na zisku pred zdanením je na Slovensku najvyšší v EÚ, pričom tento podiel je viac ako 2,5-krát vyšší ako európsky priemer," objasnila SBA.



Dodala, že napriek týmto výzvam banky na Slovensku plánujú svojim zamestnancom ponúkať stabilitu, možnosti kariérneho rastu a moderné pracovné prostredie. Nové trendy v ľudských zdrojoch aktuálne zahŕňajú aj online stretnutia a pracovné pohovory, ako aj rastúce požiadavky kandidátov na možnosť pracovať úplne alebo čiastočne z home office. Dlhodobým problémom je však nedostatok ľudského kapitálu.



"V rámci aktuálnych trendov sa však banky stretávajú aj s nízkym počtom kandidátov na špecifické pozície, nižšou flexibilitou kandidátov pri rozvíjaní nevyhnutných nových zručností, nedostatkom kandidátov na prácu s umelou inteligenciou či chýbajúcimi skúsenosťami s ňou ako novou oblasťou," uzavrela SBA.