Asociácia cestovných kancelárií: Letná sezóna bude lepšia ako vlani

Bratislava 14. júla (TASR) – Letná sezóna 2021 bude lepšia ako tá minuloročná, keďže vlani prakticky žiadna nebola. Myslí si to prezident Slovenskej asociácie cestovných kancelárií a cestovných agentúr (SACKA) Roman Berkes. Z pohľadu očakávaní subjektov pôsobiacich v cestovnom ruchu sú však podľa jeho slov plánované objemy stále hlboko pod úrovňou výsledkov spred pandémie.



Berkes priblížil, že väčšina produktu cestovných kancelárií bola presunutá z letnej sezóny 2020 na túto sezónu. Podľa požiadaviek trhu pridávali aj nový produkt. Cestovky sa zamerali hlavne na európske destinácie, ale v súvislosti so zmenami rozširujú ponuky aj do mimoeurópskych destinácií.



Najdôležitejšie pre výber produktu sú však podľa Berkesa informácie o prijatých záväzných opatreniach v jednotlivých destináciách a rezortoch. Okrem kvality, štandardu, dostupnosti a ceny tak hrá významnú rolu aj aspekt bezpečnosti a ochrany. "Samozrejme, cestovné kancelárie už dôkladnejšie kontrolujú tok finančných prostriedkov klientov smerom do zahraničia, aby tak mohli ľahšie reagovať na zmeny a v prípade potreby tak vrátiť klientovi peniaze hneď," dodal prezident SACKA.



Berkes zdôraznil, že pre úspešný priebeh letnej sezóny je dôležitá aj pandemická situácia na Slovensku a v destináciách a následné opatrenia. Upozornil však, že neočakávané a zásadné zmeny podľa neho môžu vniesť zmätok a neistotu do už naplánovaných zájazdov.