Asociácia chovateľov ošípaných: Dovoz bravčového je bez obmedzení

Bratislava 3. apríla (TASR) - Slovenskí chovatelia ošípaných združení v Slovenskej asociácii chovateľov ošípaných (SACHO) čelia obrovskej kríze. Kapacity fariem sú na hranici možností, presuny zvierat sú obmedzené a situácia sa každým dňom zhoršuje. Niektorí chovatelia už reálne zvažujú krajný krok - utratenie desiatok prasníc pre nedostatok miesta. Uviedol to v súvislosti so situáciou na trhu spôsobenou slintačkou a krívačkou riaditeľ asociácie Martin Nevolný.



„Aktuálny stav je neudržateľný. Ak sa v najbližších dňoch nenájde riešenie, v nasledujúcich týždňoch budeme nútení poraziť približne 500 prasníc len preto, že ich nemáme kam umiestniť,“ priblížil.



Problémom nie je podľa neho len preplnenosť fariem, ale aj vážne narušenie trhu. Dovoz bravčového mäsa na Slovensko je bez obmedzení, no vývoz zo západného Slovenska (Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj) je zakázaný. „Ak nás nezlikviduje nákaza, môže to urobiť trh, ktorý je momentálne v nerovnováhe,“ podčiarkol.



„Podporujeme spracovateľov, ktorí využívajú mäso zo slovenských fariem. Zároveň upozorňujeme, že niektorí sa snažia súčasnú situáciu zneužiť vo svoj prospech. Vyzývame zákazníkov, aby pri nákupoch hľadali slovenské bravčové mäso a podporili tak domácu produkciu,“ dodal Nevolný.