Asociácia energetiky: Komunitné zdieľanie energie sa v SR nevyužíva

Bratislava 21. septembra (TASR) - Komunitná energetika je moderný a čoraz rozšírenejší prístup k spoločnej výrobe a zdieľaniu energie, ktorý sa však momentálne na Slovensku nevyužíva v takej miere, ako v iných krajinách Európskej únie. Na našom území ide o pomerne neznámy fenomén, ktorý čelí viacerým legislatívnym, technickým a administratívnym prekážkam. Upozornila na to Slovenská asociácia udržateľnej energetiky (SAPI), ktorá v priebehu tohto týždňa vydala príručku s cieľom rozvoja energetických komunít v SR.



"Príručka pokrýva široké spektrum tém od základných definícií a právneho rámca cez štruktúru a typy energetických komunít až po praktické aspekty, ako je založenie energetickej komunity, návrh a výstavba obnoviteľného zdroja energie (OZE) a tiež financovanie a prevádzku. Z pohľadu legislatívy poskytuje príručka sumár a vysvetlenie najdôležitejších častí právnych predpisov, ktoré sa zaoberajú témou energetických komunít. To zahŕňa nielen slovenskú legislatívu, ale aj európske právne predpisy, ktoré sú pre Slovensko záväzné," priblížil spoluautor dokumentu Boris Valach zo SAPI.



Asociácia zároveň vyzvala zainteresovanú verejnosť, aby jej k návrhu príručky zasielala podnety a pripomienky na jej zlepšenie. V súčasnosti sú podľa nej na našom území registrované iba tri energetické spoločenstvá, pričom komunitná energetika a využívanie OZE by mali byť kľúčové prvky energetickej transformácie.



Príručka by sa mala zaoberať okrem iného hlavnými prekážkami pre rozvoj energetických komunít na Slovensku vrátane regulačných prekážok, technických výziev a problémov s financovaním. Dokument obsahuje aj práva a povinnosti členov energetických komunít a postup, ktorý by sa mal dodržiavať pri zakladaní a riadení energetickej komunity.



"Naša príručka poskytuje prvé komplexné usmernenia a praktické rady pre tých, ktorí majú záujem o zakladanie a efektívny manažment energetických komunít na Slovensku," uzavrel riaditeľ asociácie Ján Karaba.