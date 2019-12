Asociácia fotovoltického priemyslu: SPP porušuje v zmluvách zákon

Bratislava 20. decembra (TASR) – Slovenský plynárenský priemysel (SPP) ako výkupca elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov (OZE), údajne znením nových zmlúv ohrozuje desiatky výrobcov zelenej energie. Tvrdí to Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) v správe zaslanej v piatok médiám. SPP uzatvára v súčasnosti s dodávateľmi nové zmluvy, no v návrhoch zmlúv je podľa SAPI stanovené, že sú uzatvárané mimo režimu povinného výkupu elektriny, čo pre výrobcu znamená trvalú stratu práva na podporu.



Podľa SAPI ide najmä o väčších výrobcov elektrickej energie. "V ohrození sú tak desiatky výrobcov, ktorí majú nárok na podporu výkupom elektriny, nevystúpili zo systému podpory výkupom elektriny a zároveň nemajú nárok na podporu prevzatím zodpovednosti za odchýlku výkupcom elektriny," uviedla SAPI.



Asociácia sa domnieva, že SPP porušuje zákon a upiera časti výrobcov využiť ich právo na podporu. "V súčasnom systéme máme desiatky, prevažne väčších výrobcov z OZE, ktorí by podpisom takejto zmluvy stratili podporu a zdôrazňujem, že nie vlastnou vinou. Sme svedkami veľmi nepríjemnej situácie, keď je výrobcom hanebným spôsobom upierané právo na podporu, ktoré im už bolo priznané," upozornil riaditeľ SAPI Ján Karaba.



V budúcom roku môže byť podľa Karabu situácia ešte vážnejšia. Ak totiž výrobca zmluvu, ktorá pre neho znamená stratu priznanej podpory, neuzatvorí alebo sa nedohodne s niekým iným, na čo už však má veľmi málo času, dostane sa do situácie, kedy porušuje zákon o energetike a hrozia mu vážne sankcie.



SPP nezaslal podľa SAPI výrobcom návrhy zmlúv vypracovaných v zmysle ich práva na podporu ani po opakovaných písomných výzvach. Slovenská asociácia fotovotického priemyslu a OZE preto písomne upozornila Ministerstvo hospodárstva SR na konkrétne nezrovnalosti v zmluvách a požiadala o uskutočnenie krokov potrebných k náprave súčasného stavu. "Vzhľadom na závažnosť problému a hrozbu, ktorú situácia predstavuje pre celý sektor obnoviteľných zdrojov, sme sa na Ministerstvo hospodárstva SR museli bezodkladne obrátiť a veríme, že úradníci zareagujú rýchlo a problém napravia," dodal Karaba.