Asociácia hotelov a reštaurácií: Mnohé reštaurácie neotvoria hneď 3.1.

Bratislava 30. decembra (TASR) - Začiatok roka je pre mnohé reštaurácie obdobím najnižších tržieb. To bude zrejme pre mnohé reštauračné zariadenia, predovšetkým v mestách, hlavným dôvodom, pre ktorý neotvoria hneď 3. januára. Uviedol to pre TASR prezident Asociácie hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) Marek Harbuľák v reakcii na možnosť poskytovať reštauračné služby pre obmedzený okruh zákazníkov.



Zdôraznil, že panuje obava z opatrení, ktoré budú platiť po 9. januári 2022. Kým nebudú jasné pravidlá aj po tomto termíne, mnohé prevádzky zvážia, či pôjdu do rizika otvárania, nákupu surovín a najímania zamestnancov. "Svoje prevádzky zrejme otvoria skôr tie prevádzky, ktoré sa nachádzajú bezprostredne v zimných strediskách, teda tam, kde v nasledujúcich dňoch možno očakávať lyžiarov či turistov," myslí si Harbuľák.



Z dostupných informácií je podľa neho však zrejmé, že ani tieto strediská v súčasnosti nemajú vysokú vyťaženosť, počet turistov zaostáva za očakávaniami. "Aj za týmto nízkym dopytom vidieť obavy turistov z pravidiel, ktoré budú platiť po 9. januári. Ak aj reštaurácie v týchto strediskách otvoria svoje prevádzky, možno očakávať, že tržby budú výrazne nižšie ako v rovnakom období pred pandémiou," dodal prezident AHRS.



Z aktualizovanej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR vyplýva, že od pondelka 3. januára už môžu byť pre očkovaných a ľudí, ktorí v posledných 180 dňoch prekonali ochorenie COVID-19 (režim OP), otvorené všetky prevádzky verejného stravovania aj na konzumáciu na mieste.



Podmienkou na otvorenie v režime OP je obsadenosť maximálne do 50 % kapacity zariadenia, obsadenie jedného stola najviac štyrmi osobami alebo osobami z jednej domácnosti a zabezpečenie dvojmetrových odstupov medzi stolmi. Konzumácia pokrmov alebo nápojov je povolená výlučne posediačky. Maximálna kapacita 50 % sa netýka závodných, školských a podobných jedální. Prevádzky môžu v režime základ naďalej fungovať prostredníctvom výdaja jedál a nápojov zabalených na odber so sebou.