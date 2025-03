Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska ocení najlepšie hotely

Bratislava 25. marca (TASR) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) v utorok spustila nominácie do ankety HoReCa Hviezdy 2024. V rámci súťaže AHRS ocení najlepšie ubytovacie zariadenia vo viacerých kategóriách. O víťazoch rozhodne odborná aj širšia verejnosť, výsledky budú vyhlásené na jarnom stretnutí hotelierov (HoReCa Konferencia), ktoré sa uskutoční v dňoch 12. až 14. mája v Jasnej. Nominácie do súťaže sú otvorené od 25. marca. Informoval o tom odbor komunikácie AHRS.



Navrhnúť hotel do niektorej zo súťažných kategórií môže ktokoľvek - hosť, zákazník, zamestnanec či samotný prevádzkovateľ zariadenia. Nominované môžu byť všetky ubytovacie zariadenia na Slovensku s kapacitou nad desať izieb, ktoré okrem ubytovania poskytujú aj stravovacie a doplnkové služby.



Zariadenia, ktoré budú riadne nominované a splnia podmienky účasti, postúpia do ďalšieho kola hodnotenia. Zástupcovia týchto zariadení budú následne kontaktovaní so žiadosťou o doplnenie potrebných informácií a podkladov najneskôr do 14. apríla. Odborná porota a verejnosť následne rozhodnú o víťazoch v jednotlivých kategóriách.



"Súťaž HoReCa Hviezdy 2024 vyzdvihne hotely, ktoré sa vyznačujú vysokým štandardom a prístupom k hosťom," zdôraznil generálny manažér AHRS Martin Novotný.



V rámci ankety HoReCa Hviezdy 2024 ocení AHRS lídrov hotelierstva z hľadiska kvality a úrovne poskytovaných služieb. Ubytovacie zariadenia budú súperiť o získanie titulu Hviezda roka v kategóriách priame rezervácie, zákaznícky servis a sociálne médiá. O víťazovi v týchto kategóriách spomedzi nominovaných zariadení rozhodne sedemčlenná odborná komisia zložená zo zástupcov AHRS a odborníkov v hodnotených oblastiach z radov garantovaných partnerov asociácie.