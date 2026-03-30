Asociácia hotelov chce zavedenie európskeho systému hodnotenia hotelov
Bratislava 30. marca (TASR) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) navrhla Ministerstvu cestovného ruchu a športu (MCRŠ) SR prevzatie a zavedenie európskeho systému hodnotenia hotelov Hotelstars Union na Slovensku. Zároveň je pripravená byť odborným partnerom pri príprave legislatívy, zavádzaní systému aj pri auditovaní a udeľovaní hviezdičiek hotelom. Zámerom je dosiahnuť jasné pravidlá pre hotelierov, investorov a návštevníkov. Ako v pondelok informoval prezident AHRS Marek Harbuľák, zároveň spúšťajú pilotné overovanie systému na vybraných hoteloch.
„AHRS vidí priestor na to, aby sa slovenské hotely ešte výraznejšie zviditeľnili na náročnom európskom trhu, a to prostredníctvom zvyšovania kvality služieb. Chceme to docieliť tak, aby sme zaviedli jednotnú európsku klasifikáciu známu pod označením Hotelstars Union, to znamená označovanie hviezdičkami podľa jednotných štandardov,“ povedal Harbuľák.
Asociácia upozornila, že na Slovensku od roku 2021 neexistuje platná legislatíva, ktorá by jednoznačne upravovala podmienky pre označovanie hotelov a iných ubytovacích zariadení hviezdičkami. To podľa nej spôsobuje problémy od hotelierov a investorov až po štátne inštitúcie a návštevníkov. „Súčasné označovanie ubytovacích zariadení hviezdičkami neposkytuje hosťom prakticky žiadne garancie, čo negatívne ovplyvňuje konkurencieschopnosť slovenského cestovného ruchu,“ upozornil Harbuľák.
Druhá viceprezidentka AHRS Veronika Dic Šiklová uviedla, že iniciatíva na vznik jednotnej klasifikácie hotelov vznikla už v roku 1999. „Táto iniciatíva sa začala v roku 2009 združovať do jednotného systému Hotelstars Union, ktorý sa v roku 2021 stal samostatnou organizáciou a zastrešuje ho v rámci Európy,“ podotkla s tým, že Hotelstars Union má 21 členov. Jej členmi sú napríklad asociácie hotelov v Česku, Rakúsku, Maďarsku, Švajčiarsku či Nemecku.
Asociácia očakáva od MCRŠ, že vytvorí legislatívny rámec na zavedenie štandardov pre hotely, napríklad v podobe vyhlášky, aby bola účinná od 1. januára 2027. Asociácia môže byť podľa Harbuľáka nositeľom značky Hotelstars Union na Slovensku. AHRS je jedným z piatich pozorovateľov tejto organizácie. „Kritériá sa pravidelne vyhodnocujú, zbiera sa aj spätná väzba od hostí. Očakávame, že to budeme zabezpečovať my a budeme súčinní aj pri rokovaniach o aktualizácii kritérií, ktorá prebieha každých päť rokov,“ uviedol prezident AHRS.
Absencia transparentných kritérií znemožňuje porovnanie kvality služieb, čo podľa hotelierov môže viesť k nenaplneným očakávaniam návštevníkov a negatívnym recenziám. „Zavedenie jednotnej klasifikácie prinesie nielen vyššiu ochranu spotrebiteľa, ale aj férovejšie podnikateľské prostredie. V čase dynamického rozvoja nových foriem ubytovania je nevyhnutné nastaviť jasné kritériá a pravidlá a zabezpečiť transparentnosť pre všetkých účastníkov trhu,“ dodala Dic Šiklová.
Hotelstars Union má 239 kritérií klasifikácie hotelov v siedmich oblastiach. Každé kritérium má hodnotu 1 až 30 bodov, pričom klasifikácia hotelov je od jednej do piatich hviezdičiek. AHRS má takmer 478 členov, z toho 312 ubytovacích zariadení.
