Asociácia hotelov si pripomína Svetový deň cestovného ruchu

Bratislava 27. septembra (TASR) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) sa pri príležitosti piatkového Svetového dňa cestovného ruchu pripojila k celosvetovej iniciatíve zameranej na zodpovedný a udržateľný rozvoj turizmu. Podľa asociácie je to príležitosť pripomenúť si, že cestovanie by malo byť nielen zážitkom, ale aj cestou k väčšiemu porozumeniu, mieru a zodpovednému prístupu k našej planéte. AHRS o tom informovala v piatok. Svetový deň cestovného ruchu si sériou víkendových podujatí pripomenie aj organizácia Slovakia Travel.



"Rozvoj udržateľného cestovného ruchu je dlhodobý a trvalý cieľ. Nejde len o ochranu pamiatok a prírody, ale aj o udržateľnosť našich prevádzok, podujatí a celkového životného štýlu. Slovensko má jedinečnú príležitosť ukázať, že rozvoj cestovného ruchu môže byť ekologicky aj sociálne zodpovedný," uviedol generálny manažér AHRS Martin Novotný.



Doplnil, že cieľom AHRS je presadzovať cestovný ruch, ktorý rešpektuje prírodné, kultúrne a ľudské zdroje regiónov, pričom podporuje zachovanie kultúrnej identity, ekologickej stability a biologickej rozmanitosti. Takýto prístup si podľa asociácie vyžaduje spoluprácu verejného a súkromného sektora, ako aj zodpovedný prístup turistov a prevádzkovateľov.



Svetový deň cestovného ruchu si počas nadchádzajúceho víkendu sériou podujatí v regiónoch pripomenie aj organizácia Slovakia Travel. Ľudia môžu počas piatka i najbližšieho víkendu navštíviť múzeá a galérie, zúčastniť sa na komentovaných prehliadkach či vybrať sa na cyklovýlet.



Slovakia Travel sa v rámci udržateľného turizmu snaží o podporu cestovného ruchu aj mimo hlavných sezón, propagovať chce aj menej známe destinácie. "K udržateľnému turizmu takisto prispieva zapojenie miestneho obyvateľstva do spoločných projektov, aby turista vnímal život tunajšej komunity, a na druhej strane, aby mal miestny obyvateľ z cestovného ruchu benefity," uviedla generálna riaditeľka Slovakia Travel Ivana Vala Magátová.



Svetový deň cestovného ruchu bol zavedený v roku 1980 a jeho cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti cestovného ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, posilňovanie svetového mieru, ochranu prírody a zachovanie kultúrneho dedičstva.