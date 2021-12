Asociácia hotelov upozorňuje na kritickú situáciu v cestovnom ruchu

Bratislava 10. decembra (TASR) - Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) opakovane upozorňuje na kritickú situáciu v odvetví cestovného ruchu a predkladá návrhy na zmiernenie dopadov spôsobených prijatými opatreniami. Uviedol to prezident AHRS Marek Harbuľák v reakcii na vládne uvoľnenie protipandemických opatrení.



"Požiadavky podnikateľov a zamestnávateľov z regiónov, ktorí sú bytostne závislí od fungovania služieb cestovného ruchu, považujeme za oprávnené. Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska v súvislosti s treťou vlnou pandémie opakovane predkladá požiadavky a návrhy, ktoré by zmiernili negatívne dopady prijatých opatrení a zároveň by umožnili zabezpečiť si živobytie vlastnými silami," priblížil.



Medzi týmito požiadavkami sú podľa neho zmeny COVID automatu a fungovanie služieb cestovného ruchu a gastro prevádzok v režime OP aj v čiernej fáze, zvýšenie intenzity štátnej pomoci na úroveň Prvej pomoci++ či dočasné zníženie sadzby dane z pridanej hodnoty (DPH) pre gastro prevádzky.



"Prijaté opatrenia, ktoré dočasne umožňujú fungovanie lyžiarskych stredísk a ubytovacích zariadení, a to aj v období vyhláseného núdzového stavu a pretrvávajúcej kritickej situácie v nemocniciach, vnímame ako snahu vlády SR zabezpečiť základné fungovanie cestovného ruchu v regiónoch ekonomicky závislých od zimnej turistickej sezóny," podčiarkol Harbuľák.



Hotely a penzióny, ktoré sa rozhodnú za stanovených podmienok otvoriť svoje prevádzky, sú podľa neho pripravené zabezpečiť stanovený režim, vykonávať testovanie a kontrolu režimových podmienok vo svojich prevádzkach.



"Zodpovedným prístupom chceme prispieť k zlepšeniu epidemiologickej situácie na Slovensku a k vytvoreniu podmienok, aby vláda SR čo najskôr prehodnotila aktuálnu situáciu a umožnila otváranie gastro prevádzok, akvaparkov a ďalších služieb cestovného ruchu. Napriek dočasným opatreniam, najmä v zimných strediskách, aj naďalej pretrváva mimoriadne kritická situácia v ubytovacích a stravovacích prevádzkach," doplnil.



"Opakovane preto vyzývame vládu a žiadame ju o okamžité zvýšenie intenzity štátnej pomoci pre prevádzky navýšením príspevkov na udržanie zamestnanosti na Prvú pomoc++, prehodnotením a zvýšením kompenzácií na 20 % poklesu tržieb v schéme pomoci pre cestovný ruch," dodal Harbuľák.