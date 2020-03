Asociácia IT: Sme k dispozícii na zabezpečenie bezporuchovej prevádzky

Bratislava 19. marca (TASR) - Technologické firmy, IT spoločnosti, telekomunikační operátori a ďalšie spoločnosti z odvetvia informačno-komunikačných technológií, ktoré sú členmi IT Asociácie Slovenska, si uvedomujú vážnosť situácie z dôvodu epidémie nového koronavírusu. Funkčné IT a komunikačné služby vo verejnom, ale aj súkromnom sektore sú potrebné viac ako kedykoľvek predtým. Píše sa v informácii, ktorú ITAS poskytla TASR.



Členovia ITAS zmobilizovali svoje kapacity a plánujú urobiť všetko, čo je v ich možnostiach pre to, aby Slovensko túto mimoriadnu situáciu zvládlo.



S cieľom zabezpečenia IT služieb podpísali dohodu, v ktorej deklarujú pripravenosť kontaktovať svojich zákazníkov z verejného a súkromného sektora a poskytnúť im pomoc pri riešení kritických situácií, ktoré súvisia s IKT infraštruktúrou. Ďalej sa zaviazali poskytovať vzdialený dohľad nad bezproblémovou prevádzkou dôležitých IT a komunikačných systémov vo verejnom, ale aj súkromnom sektore, ako aj ich vzdialenú údržbu.



Verejným inštitúciám, ale aj súkromným firmám sa zaviazali poskytnúť konzultácie a technickú podporu v oblasti návrhu, implementácie a prevádzky IKT infraštruktúry, ako aj riešiť mimoriadne situácie, či výpadky dôležitých webových stránok, ktoré zabezpečujú informovanie verejnosti v súvislosti s nákazou, či prijatými opatreniami zo strany vlády.



Pod vyhlásenie sa podpísali spoločnosti združené v IT Asociácii Slovenska.