Asociácia komunálnych ekonómov SR rokovala online

Trnava 4. novembra (TASR) - Podporovať iniciatívy, ktoré prinesú samosprávam stabilizáciu a plynulosť tokov financií a možnosť efektívne financovať v súčasnosti často podfinancované investície a služby, chce Asociácia komunálnych ekonómov (AKE) SR. Jej odborná konferencia sa uskutočnila v závere uplynulého týždňa, podľa informácií viceprezidentky Hany Dienerovej v zmysle protipandemických opatrení namiesto plánovaného rokovania v Trnave na online platforme.



Hlavným cieľom bolo poskytnúť spektrum zásadných informácií nielen pre zostavovanie rozpočtu na roky 2021 - 2023, ale tiež na orientáciu v pripravovaných a už prijatých novelizáciách súvisiacich zákonov. So zreteľom na poznanie rizík, ktoré v súčasnej situácii vyplývajú z vývoja slovenskej i medzinárodnej ekonomiky.



V prerokovaných dokumentoch AKE sú spracované východiská na prípravu rozpočtov miest a obcí, ktoré uvádzajú exaktné dáta doterajšieho finančného vývoja, ako aj ich predpokladaný vývoj pre roky 2021 – 2023, z pohľadu daní, dotácií, transferov aj zákonných ustanovení pre mimoriadne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. A tiež z pohľadu bánk a ich špecifických nástrojov podpory spolufinancovania komunálneho sektora. „Priebežne komunikované rizikové ekonomické vplyvy s dosahmi vládnych opatrení na finančnú situáciu miest a obcí sme zaznamenávali a samosprávy ich riešili už od roku 2019 a zvlášť od začiatku roku 2020. Boli to napríklad daňové bonusy, odpočítateľné položky z daní, daňové oslobodenia, športové či rekreačné poukazy, zmeny v odmeňovaní a v úprave platových taríf či opatrenia v spolufinancovaní sociálnych služieb, vrátane zmien v obedoch zadarmo, či pri správe komunálnych odpadov," informovala Dienerová. Podľa AKE prísľub Ministerstva financií SR riešiť výpadky príjmov z dôvodu daňových bonusov dotáciou zo štátneho rozpočtu v roku 2021 nie je možné považovať za systémové riešenie, ale iba za ďalší prvok krátkodobého opatrenia.



K uvedeným rizikovým vplyvom s dosahom na finančné zdroje samospráv sa v priebehu jarných mesiacov pridali finančné dôsledky ochorenia COVID-19. V oblasti výpadku príjmov, ako aj v oblasti vzniku neplánovaných výdavkov. "A tento stav pretrváva aj v tomto jesennom období, pričom aktuálne sú neplánované výdavky samospráv znásobené nielen druhou vlnou ochorenia COVID-19, ale aj priamym zapojením miest a obcí do zabezpečovania celoplošného testovania na ochorenie. Táto situácia upozorňuje zároveň na skutočnosť, že dodnes nie je doriešené financovanie preneseného výkonu štátnej správy,“ doplnila viceprezidentka asociácie. Zvýšená aktivizácia lokálnych vlád a komunálneho sektora v posledných rokoch a ich volanie po systémových zmenách sa aj v tomto krízovom období ukázala ako oprávnená iniciatíva. AKE ako platforma pre finančný manažment a hľadanie faktorov pre stabilizáciu miestnych ekonomík sa téme reformy financovania venovala podľa Dienerovej na svojich konferenciách už viackrát.