Asociácia kúpalísk: Vodný relax je v kríze, zariadenia chcú nižšiu DPH
Odborníci upozornili, že aj napriek zvýšeným cenám nie sú prevádzkovatelia schopní pokryť minuloročnú infláciu, rast cien energií a ďalších vstupov.
Bratislava 14. októbra (TASR) - Slovenská asociácia akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP) hodnotí tohtoročnú letnú sezónu ako jednu z najťažších za posledné roky. Kombinácia nepriaznivého počasia, zdravotných obmedzení, rastúcich nákladov a zvýšenie daňovej záťaže spôsobila výrazný prepad návštevnosti aj tržieb. Informovali o tom v utorok na tlačovej konferencii zástupcovia asociácie, ktorí apelujú na zníženie daňovej záťaže.
„Už samotná daňová zmena zhoršila východiskovú pozíciu celého segmentu. Vysoké prevádzkové náklady v kombinácii s poklesom návštevnosti spôsobujú, že mnohé zariadenia sú na hranici udržateľnosti,“ zhodnotil prezident SAAKP Gabriel Samogyi. Sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH) na vstupné do zariadení sa na začiatku tohto roka zvýšila z 10 % na 23 %. Prevádzkovatelia tak boli nútení zvýšiť ceny približne o 13 %, vyčíslila asociácia.
Odborníci upozornili, že aj napriek zvýšeným cenám nie sú prevádzkovatelia schopní pokryť minuloročnú infláciu, rast cien energií a ďalších vstupov. Problémom by mal byť najmä rast personálnych nákladov, ktoré tvoria až 40 % všetkých nákladov a z ktorých si prevádzky nemôžu uplatniť odpočítanie DPH.
Zvýšenie cien vstupného sa navyše podľa asociácie okamžite prejavilo na správaní zákazníkov. Pravidelní návštevníci, ktorí prichádzali dva až trikrát týždenne, začali navštevovať zariadenia len raz či dvakrát do týždňa. Pre prevádzkovateľov to znamená pokles tržieb o 33-55 % od pravidelných klientov. Zariadeniam by malo za prvých deväť mesiacov tohto roka chýbať približne 40.000 návštevníkov.
Asociácia doplnila, že kombinácia vysokej DPH, rastúcich nákladov, dodatočných daní a nepriaznivých okolností vytvára krízový stav. Zaradenie tohto segmentu do zníženej 5-percentnej sadzby DPH je podľa SAAKP jediným rýchlym a efektívnym riešením. „Naším cieľom nie je zvyšovanie cien, ale zachovanie dostupnosti vodného relaxu pre verejnosť a udržanie zamestnanosti v regiónoch. Znížená sadzba DPH je kľúčovým nástrojom na stabilizáciu celého sektora,“ uzavrel Samogyi.
