Asociácia nemocníc: Transakčnú daň pocítia zamestnanci v zdravotníctve

Bratislava 24. februára (TASR) - Transakčnú daň pocítia zamestnanci v zdravotníctve na Slovensku najmä na svojich platoch. Daň diskriminuje časť zariadení v zdravotníctve a zaťažuje nemocnice združené v Asociácii nemocníc Slovenska, nemocnice ako akciové spoločnosti štátu aj všetkých neštátnych poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, čím vytvára neférové podmienky v tomto sektore. Uviedol to Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb (SOZ ZaSS).



"Opatrenie platí pre podnikateľské subjekty, no najviac ho pocítia domácnosti a pracujúci, pretože výrazne sťaží kolektívne vyjednávanie, najmä v oblasti odmeňovania, keďže zvyšuje náklady zdravotníckym zariadeniam, ktoré už teraz majú problém zabezpečiť zákonné platové nároky svojich zamestnancov," upresnil predseda SOZ ZaSS Anton Szalay s tým, že daň môže ohroziť aj dostupnosť zdravotnej starostlivosti pre pacientov.



SOZ ZaSS sa preto pripojil k výzve Asociácie nemocníc Slovenska, ktorá spoločne s ďalšími zdravotníckymi organizáciami podala podnet na Európsku komisiu pre diskriminačnú transakčnú daň v zdravotníctve. Komisia by sa mala podľa nich touto daňou bezodkladne zaoberať a prehodnotiť najmä jej vplyv na zamestnancov v zdravotníctve. Szalay doplnil, že je diskriminujúce, aby niektoré nemocnice platili transakčnú daň a iné zase nie. Zabezpečiť by sa preto mali rovnoprávne podmienky pre všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku.