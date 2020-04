Asociácia: Nie je možné očakávať, že poisťovne plošne odložia platby

Bratislava 3. apríla (TASR) - Nie je možné očakávať, že by poisťovne mohli pristúpiť na paušálny odklad platieb poistného, pretože by sa v pomerne krátkom čase dostali do problémov. Uviedla to Eva Jacková, manažérka pre komunikáciu Slovenskej asociácie poisťovní (SLASPO). Banky sa na rozdiel od poisťovní s vládou dohodli, že umožnia občanom a malým podnikom odklad splátok úverov a pôžičiek.



"Odklad platenia poistného nie je riešenie. Ako reprezentant poisťovní pôsobiacich na Slovensku citlivo vnímame a chápeme nepriaznivú situáciu našich klientov v dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19," priblížila.



Poisťovne ju podľa nej tiež pociťujú v plnom rozsahu tak ako všetci obyvatelia, inštitúcie aj podniky. Aj poisťovne fungujú s obmedzeným počtom zamestnancov, z ktorých väčšina musí pracovať z domu. Napriek tomu plnia všetky svoje záväzky z poistných zmlúv a v rámci svojich možností robia všetko preto, aby klientom uplatňovanie ich nárokov zjednodušili a pomohli im v núdzi.



Jacková informovala, že výplaty poistných plnení poskytujú tak ako doteraz. Súčasná situácia dokonca spôsobila to, že vo väčšom rozsahu ako obvykle. Živelné pohromy, havárie, úrazy aj kriminalita sa totiž odohrávajú bez ohľadu na pandémiu.



Poisťovne podľa nej musia vyvíjať enormné úsilie, aby v tejto situácii dokázali plniť svoju funkciu bez toho, aby sa to dotklo nielen klientov, ale aj ich vlastného hospodárenia. K svojej práci potrebujú zdroje, a tým je práve poistné. Poistníci pravidelnými platbami poistného vytvárajú rizikový fond, z ktorého sa vyplácajú poistné plnenia tým, u ktorých nastala poistná udalosť. Straty poistených sú kryté poistným od členov tohto rizikového spoločenstva.



"V tejto situácii preto nie je možné očakávať, že by poisťovne mohli pristúpiť na paušálny (plošný) odklad platieb poistného. Ak by to urobili, v pomerne krátkom čase by sa dostali do problémov, a tým by priviedli do problémov aj svojich klientov," upozornila Jacková.



Navyše, súčasné právne normy podľa Jackovej neupravujú prerušenie poistenia, a ak klient prestane platiť poistné, zákonným dôsledkom je zánik zmluvy, a tým aj zánik poistnej ochrany. V takom prípade by klient musel v plnom rozsahu znášať aj veľké škodové udalosti, ktorých dôsledky môžu mať zničujúci vplyv na jeho ekonomickú situáciu, a to iba preto, že chcel ušetriť niekoľko desiatok eur na ročnom poistnom.



Jacková dodala, že dôsledky, napríklad havárie motorového vozidla, škôd na majetku spôsobených výbuchom plynu, požiarom, povodňou, záplavou alebo z inej príčiny, prípadne úrazu, choroby alebo úmrtia živiteľa rodiny, bývajú často fatálne. V čase neistoty je preto poistenie jednou z mála istôt, keďže pri katastrofách dokáže zmierniť aspoň ich finančné následky.