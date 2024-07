Asociácia: Nová daň môže vážne poškodiť podnikateľov aj občanov

Bratislava 19. júla (TASR) - Nová daň z bankových transakcií by mohla výrazne poškodiť podnikateľský sektor, ktorý platby dodávateľom a mzdy zamestnancom vypláca takmer výlučne elektronickou formou. Vo veľkej miere budú ovplyvnení aj bežní občania, vyjadrila sa v piatok v súvislosti s možným zavedením novej dane Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) SR.



"Zvýšené náklady za transakcie budú zároveň viesť k zvýšeniu poplatkov za existujúce produkty a služby, na čo doplatia predovšetkým občania. Môže to taktiež viesť k používaniu iných alternatívnych foriem financovania, čo v konečnom dôsledku zníži transparentnosť celého finančného systému, ako aj zníži životnú úroveň obyvateľstva," uviedla AZZZ.



Vláda by sa v rámci konsolidácie verejných financií mala podľa asociácie venovať znižovaniu výdavkov štátneho rozpočtu a nie zavádzaniu nesystémových riešení. "Zároveň si dovoľujeme dodať, že s cieľom, aby boli negatívne dosahy čo najnižšie, by vládni predstavitelia mali rozhodne o podobných návrhoch rokovať aj so zástupcami zamestnávateľov, ktorých sa toto opatrenie bytostne dotýka a ktorí to v konečnom dôsledku zaplatia," uzavrela asociácia.