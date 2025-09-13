< sekcia Ekonomika
Asociácia operátorov: Dávajte si pozor na podvodné volania, pribúdajú
Operátori združení v asociácii prijímajú technické opatrenia, ktoré denne odfiltrujú desiatky tisíc podvodných hovorov ešte predtým, než sa dostanú k zákazníkom.
Autor TASR
Bratislava 13. septembra (TASR) - V posledných týždňoch zaznamenali mobilní operátori rozsiahlu vlnu podvodných volaní a správ prostredníctvom rôznych komunikačných platforiem. Pre TASR to potvrdil výkonný riaditeľ Asociácie mobilných operátorov Slovenska (ASMOS) Henrich Krejčí. Upozornil, že nejde iba o fenomén na Slovensku, ale v celej Európe.
„Ide predovšetkým o podvodné telefonáty zo zahraničia, správy s odkazmi na podozrivé webové stránky, falošné aplikácie či online obchody a tzv. clickbaitové podvody. Ďalšie riziká môže priniesť v tejto oblasti aj zneužívanie nástrojov umelej inteligencie,“ priblížil Krejčí.
Dodal, že operátori združení v asociácii prijímajú technické opatrenia, ktoré denne odfiltrujú desiatky tisíc podvodných hovorov ešte predtým, než sa dostanú k zákazníkom. „Okrem toho aktívne blokujeme podozrivé čísla, spolupracujeme s príslušnými štátnymi orgánmi a zameriavame sa aj na osvetu a informačné kampane, ktoré majú zvýšiť povedomie zákazníkov o rizikách,“ poznamenal.
V tejto súvislosti vyzdvihol aj dôležitosť spolupráce s medzinárodnými partnermi a slovenskými regulačnými orgánmi. Zvýšenie bezpečnosti si podľa neho vyžaduje spoluprácu všetkých zúčastnených strán. „Problém podvodov presahuje hranice Slovenska a možnosti samotných operátorov. Preto úzko spolupracujeme s domácimi regulačnými orgánmi, ale aj s partnermi na európskej úrovni, aby sme dokázali efektívne reagovať na nové hrozby,“ objasnil Krejčí.
Do budúcnosti vníma riziká, ktoré so sebou prinesie zneužívanie nástrojov umelej inteligencie. „Práve preto je, popri prijímaní opatrení, kľúčové zameriavať sa na prevenciu a zvyšovanie povedomia všetkých používateľov o rizikách a o bezpečnom využívaní informačných technológií. Za osobitne dôležité považujeme zamerať sa spoločne na ochranu zraniteľných skupín užívateľov, seniorov a na druhej strane detí a mladých ľudí,“ uzavrel.
