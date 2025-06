Asociácia operátorov podporí využívanie aplikácií v oblasti e-dokladov

Bratislava 26. júna (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR a Asociácia mobilných operátorov Slovenska (ASMOS) vo štvrtok v Bratislave podpísali memorandum o spolupráci pri zavádzaní digitálnej identity a elektronických dokladov. Obe strany majú záujem spolupracovať na postupnom rozširovaní využitia nových aplikácií štátu, e-Identita a Mobilné ID, a to aj v prípade zákazníkov mobilných operátorov, v snahe podporiť využívanie osobných identifikačných údajov občanov a firiem v elektronickej podobe prostredníctvom dôveryhodných a bezpečných aplikácií.



Memorandum, ktoré podpísal štátny tajomník MV SR Patrik Krauspe a dvaja členovia predstavenstva ASMOS, stanovuje základný rámec vzájomnej spolupráce pri integrácii využívania služieb digitálnej identity a elektronických dokladov pri poskytovaní služieb svojim zákazníkom zo strany členov ASMOS, ale aj pri tvorbe bezpečnostných štandardov, rozširovaní funkcionalít aplikácií či potrebných legislatívnych návrhov a informačných kampaniach.



„Mobilný telefón je dnes našou najčastejšou bránou do digitálneho sveta. Zdieľanie dokumentov, preukazovanie identity či elektronický podpis sa čoskoro stanú samozrejmosťou v celej EÚ. Spustenie aplikácií e-Identita a Mobilné ID považujeme za krok správnym smerom. V ďalšom období bude kľúčové zamerať sa nielen na rozširovanie ich využitia v praktickom živote a používateľský komfort, ale najmä na to, aby boli maximálne bezpečné a dôveryhodné,“ uviedol Henrich Krejčí, výkonný riaditeľ ASMOS.



Nedávno spustené aplikácie e-Identita a Mobilné ID sa neskôr budú môcť stať súčasťou Európskej digitálnej peňaženky - projektu, ktorý reaguje na rýchlo narastajúci počet operácií a aktivít, ktoré sa uskutočňujú online. Európska digitálna peňaženka umožní všetkým obyvateľom EÚ, ako aj firmám, prístup k online aj offline službám, zdieľanie dokumentov, preukazovanie svojej identity či elektronický podpis.



ASMOS združuje najväčších telekomunikačných operátorov na Slovensku - spoločnosti Orange Slovensko, O2 Slovakia, SWAN a Slovak Telekom. Základným cieľom ASMOS je podpora digitálnej transformácie Slovenska a jeho konkurencieschopnosti, a to najmä prostredníctvom ďalšieho rozvoja sektora elektronických komunikácií a tvorby kvalitného regulačného a podnikateľského prostredia.