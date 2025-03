Asociácia personálnych agentúr: Nezamestnanosť na Slovensku stúpa

Bratislava 11. marca (TASR) - Nezamestnanosť na Slovensku začala stúpať, za jej rastom je aj pokles sezónnych pracovníkov. Nezamestnanosť dosiahla minulý rok v novembri historické minimum 4,86 %, v decembri však začala stúpať a zvýšila sa na 4,96 % a rovnako aj v januári tohto roka na 5,09 %, zhodnotila Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).



"Klesá dopyt po sezónnych pracovníkoch napríklad v stavebníctve, poľnohospodárstve alebo cestovnom ruchu, no a prispieva k tomu aj efekt ukončenia dočasných pracovných zmlúv, ktoré sú často viazané na koniec kalendárneho roka," uviedla prezidentka APAS a riaditeľka agentúry ManpowerGroup Slovensko Zuzana Rumiz.



Vlani bol už od novembra viditeľný nižší dopyt po zamestnancoch takmer vo všetkých sektoroch. Za rastom nezamestnanosti môžu byť podľa personalistov aj makroekonomické faktory, ako sú vysoké náklady na energie, neistota na trhu a pokles dopytu po niektorých produktoch a službách. Zamestnávatelia sú preto opatrní pri rozširovaní výroby a prijímaní nových pracovníkov. Personalisti očakávajú, že so začiatkom sezónnych prác by sa mal zvýšiť dopyt po pracovnej sile, avšak rast nezamestnanosti môže byť dlhodobejší, a to z dôvodu prehĺbenia poklesu vo výrobe.



V posledných mesiacoch je podľa nich zjavné spomalenie najmä v automobilovom priemysle a dodávateľskom reťazci. Negatívnym faktorom je aj pokračujúca neistota v globálnej ekonomike a vysoké náklady na podnikanie, ktoré môže obmedzovať tvorbu nových pracovných miest. Rumiz zdôraznila, že ak by sa nezamestnanosť dlhodobo držala na vyššej úrovni, tak by to mohlo spomaliť rast slovenskej ekonomiky a znížiť spotrebiteľský dopyt. Dlhodobý rast nezamestnanosti by mal negatívny vplyv tiež na spotrebu domácností. Ďalší vývoj nezamestnanosti môže mať podľa prezidentky APAS tri scenáre.



"Pri optimistickom scenári sa priemysel prispôsobí novým podmienkam, ekonomika sa stabilizuje a dopyt po pracovnej sile opäť porastie. Druhou možnosťou je stagnácia, keď nezamestnanosť zostane približne na aktuálnej úrovni. No a pesimistický scenár by znamenal rast nezamestnanosti, ktorý by mohli priniesť globálne ekonomické otrasy a ďalší prepad v priemysle," ozrejmila Rumiz.



Personalisti zdôraznili, že ak bude ekonomika naďalej čeliť problémom, tak môže dôjsť k ďalším vlnám prepúšťania najmä v sektoroch citlivých na rast nákladov. Nezamestnanosť by tak mohla stúpnuť prevažne v regiónoch s menšími možnosťami na rekvalifikáciu a prechodom do iných odvetví. Na druhej strane, ak napríklad automobilový priemysel priláka nové investície alebo zákazky, tak porastie aj počet pracovných miest a obnoví sa dopyt po tovaroch a službách. To spôsobí, že firmy budú naberať nových pracovníkov a nezamestnanosť sa môže opäť znížiť.