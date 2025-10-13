< sekcia Ekonomika
Asociácia personálnych agentúr upozorňuje na kontrolu licencií
Hoci formálnym zamestnávateľom je agentúra dočasného zamestnávania (ADZ), firma vykonáva dohľad nad prácou a organizáciou pracoviska.
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Firmy by mali zvážiť výber personálnej agentúry, pri pochybeniach totiž môžu znášať následky spolu s agentúrou. Celá zodpovednosť totiž nie je len na agentúre, ale spoluzodpovednosť za pracovné a mzdové podmienky dočasne pridelených ľudí majú rovnako aj spoločnosti. Skontrolovať by mali najmä licenciu a status agentúry. Upozornila na to Asociácia personálnych agentúr Slovenska (APAS).
Hoci formálnym zamestnávateľom je agentúra dočasného zamestnávania (ADZ), firma vykonáva dohľad nad prácou a organizáciou pracoviska. Na základe Zákonníka práce musia byť pracovné, mzdové a ďalšie podmienky dočasne pridelených zamestnancov najmenej rovnako priaznivé ako u porovnateľných kmeňových pracovníkov v danej firme. V prípade, že tieto podmienky ADZ nezabezpečí, spoločnosť môže byť rovnako spoluzodpovedná za ich nedodržanie. „Zmluva s ADZ nie je len nákup služby. Je to zároveň aj prenos rizík, ktoré si firma musí vedieť odkontrolovať,“ uviedla prezidentka APAS Zuzana Rumiz.
Za daňové či odvodové nedoplatky zodpovedá podľa personalistov predovšetkým ADZ, pričom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny jej môže za nesplnenie povinností zrušiť povolenie. Ak však dôjde k nelegálnemu zamestnávaniu, prípadne k porušeniu pracovnoprávnych predpisov a preukáže sa pritom aj vedomá spoluúčasť firmy, tak sankcie zasiahnu aj ju.
Rumiz upozornila, že niektoré agentúry stavili na nekalé praktiky, keď klienti, teda firmy, neriešia detaily, ale chcú najmä rýchlosť a nízku cenu. Najviac rozporov vzniká v oblastiach, ako je pracovný čas a evidencia, porovnateľná mzda a benefity, reťazenie subdodávateľov či bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP) a zaškolenie. Personálne agentúry by mali dať svojim klientom podľa APAS prístup k dátam, aby si vedeli obhájiť vlastné dodržiavanie pravidiel. Firmy by mali skontrolovať najmä metodiku a dokumentáciu k BOZP, etické štandardy, GDPR postupy a mesačné výpisy o mzdách, príplatkoch, bonusoch či potvrdenia o odvodoch agentúry. Takouto kontrolou dokážu totiž spoločnosti minimalizovať riziká.
„Okrem možných pokút a povinnosti doplatiť mzdové nároky hrozí firmám aj reputačné riziko a narušenie vzťahov s kmeňovými zamestnancami, ak sa preukáže nerovnosť podmienok. Pri zisteniach dozoru sa prípad môže dotknúť aj zákazky či certifikácií a v extrémnych prípadoch, ak agentúre zanikne povolenie, sa klient ocitne bez ľudí zo dňa na deň, s vplyvom na výrobu či dodávky,“ dodali personalisti s tým, že dobrým signálom je tiež, ak je ADZ v oficiálnej profesijnej organizácii, čo väčšinou zaručuje to, že spĺňa odborné a etické štandardy, no rovnako si dlhodobo plní zákonné povinnosti.
