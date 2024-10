Asociácia: Pozostalí by mali informovať banku o úmrtí čo najskôr

Bratislava 31. októbra (TASR) - Je dôležité, aby pozostalí informovali banku o úmrtí zosnulého čo najskôr. V opačnom prípade môže dôjsť k omeškaniu so splátkami úveru, čo sťaží situáciu dedičom. Informovala o tom vo štvrtok Slovenská banková asociácia (SBA).



"Je dôležité, aby pozostalí čo najskôr informovali banku o úmrtí zosnulého, osobitne v prípade, ak mal zosnulý v banke úverový produkt. Neinformovanie banky môže mať za následok omeškania so splátkami úveru, čo sťaží situáciu dedičom neskôr, keďže na nich prechádza povinnosť splatiť úver do výšky nadobudnutého dedičstva," uviedla právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov SBA Sylvia Ďatelinková.



Vysvetlila, že pozostalí tak môžu učiniť osobne na ktorejkoľvek pobočke banky zosnulého alebo poštou. Banke je potrebné predložiť originál úmrtného listu zosnulého alebo jeho notársky overenú fotokópiu. Ak sa pozostalí rozhodnú pre využitie poštovej zásielky, je vhodné si vopred v banke overiť, na akú adresu a kontaktnú osobu treba dokumentáciu zaslať.



"V prípade, že pozostalí banke úmrtie zosnulého neoznámia, banka pristúpi k blokácii účtov a ostatných produktov hneď potom, ako sa o úmrtí dozvie iným hodnoverným spôsobom. Štandardne sa tak stáva na základe notárskeho dožiadania o poskytnutie údajov o účte zosnulého alebo žiadosti o vrátenie neoprávnene poukázaných dávok Sociálnej poisťovne," dodala Ďatelinková.



Banka po prijatí informácie o úmrtí klienta podľa nej vykoná blokáciu všetkých účtov zosnulého vrátane terminovaných vkladov, vkladných knižiek a ostatných produktov, a to až do právoplatného skončenia dedičského konania. Súčasne dochádza aj k deaktivovaniu prístupov zosnulého do elektronického bankovníctva, k zrušeniu všetkých informačných služieb, k zrušeniu platobných kariet vydaných na meno zosnulého, k ukončeniu dispozičných oprávnení a k prerušeniu zasielania výpisov z účtu.



"S peniazmi na účte nie je možné až do právoplatného skončenia dedičského konania narábať, s výnimkou súhlasu súdu alebo notára povereného prerokovaním dedičstva. Obdobne to platí napríklad aj v prípade viazaných vkladových produktov. Po ukončení dedičského konania banka vyplatí peňažné prostriedky dedičovi na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve," uzavrela Ďatelinková.