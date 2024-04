Asociácia pre elektromobilitu: Slovensko v elektromobilite zaostáva

Bratislava 13. apríla (TASR) - Slovensko výrazne zaostáva v rebríčku podielu nových registrácií elektromobilov. Už 31 krajín prekročilo hranicu piatich percent elektromobilov medzi registráciami nových vozidiel, ktorá sa považuje za hranicu, ktorá naštartuje efekt "snehovej gule". Na Slovensku bolo napríklad vo februári zaregistrovaných 190 takýchto vozidiel, čo je 2,47 % z celkového počtu. Väčšiemu záujmu o elektromobily by pomohli napríklad daňové úľavy, navrhuje Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA).



"Ak elektromobilitu na našich cestách nepodporíme, zostaneme v jej adopcii naďalej na konci rebríčka členských krajín Európskej únie a päťpercentný podiel elektromobilov na predajoch dosiahneme až v polovici roka 2027," myslí si analytik SEVA Martin Jelenek. Pokiaľ štát podporí trh rôznymi schválenými opatreniami, túto hranicu by mohlo Slovensko dosiahnuť už na konci budúceho roka. "To sa však nepodarí bez legislatívnej a finančnej podpory štátu," dodal analytik.



Jedným z opatrení, ktoré je možné podľa SEVA zaviesť prakticky ihneď, je zníženie daňového a odvodového zaťaženia firiem a ich zamestnancov pri používaní vozidla aj na súkromné účely. Daňový expert asociácie Juraj Ďuratný tvrdí, že súčasné nastavenie zdaňovania takéhoto nepeňažného príjmu firmy odrádza od prechodu na bezemisnú dopravu: "Vyššiu obstarávaciu cenu elektromobilu musí zamestnávateľ nielen zafinancovať, ale navyše kvôli nej platí aj vyššie dane a odvody. To demotivuje firmy aj zamestnancov, ktorí zas majú nižší disponibilný príjem," priblížil. V Nemecku, Rakúsku, Belgicku a už aj v Česku sa tento poplatok znižuje pri elektromobiloch na pol percenta alebo dokonca na nulu.



Aktivity SEVA pri rozvoji elektromobility sú podľa riaditeľa asociácie Patrika Križanského v súčasnosti zamerané najmä na podporu firiem a podnikateľského prostredia, pretože práve firmy zohrajú kľúčovú úlohu pri naštartovaní trhu s elektromobilmi. Je podľa neho v záujme ekonomiky, aby získali nielen finančnú podporu z Plánu obnovy pri ich obstarávaní, ale aj priaznivejšie podmienky pri ich prevádzke. V tejto fáze rozvoja trhu sú až štyri z piatich elektromobilov kupované do firiem.