Asociácia priemyselných zväzov a dopravy rozširuje spoluprácu

Bratislava 2. mája (TASR) - Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS) sa stala sedemnástym členom Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD). NVAS prináša do silného priemyselného zoskupenia expertné skúsenosti s využívaním vodíka ako strategického zeleného paliva, čím APZD rozširuje svoju schopnosť účinne formovať budúcnosť slovenského hospodárstva a podporovať ekologické riešenia v priemysle, doprave a energetike. Informovala o tom v piatok APZD.



„Vodík je bezuhlíkový a ekologický, jeho jedinou nevýhodou je zatiaľ pomerne vysoká cena výroby. Akonáhle sa podarí túto bariéru odstrániť, otvorí sa vodíku obrovský priestor na využitie v priemysle, doprave aj energetike. Tento potenciál si plne uvedomujeme a práve preto si spoluprácu s odborníkmi na túto technológiu mimoriadne vážime,“ skonštatoval generálny sekretár APZD Andrej Lasz.



Zavádzanie vodíkových technológií sa v Európe podľa slov asociácie stáva realitou, na Slovensku však ich rozvoj brzdia viaceré prekážky, ako chýbajúca infraštruktúra aj stále vysoké náklady na výrobu. Priemysel pritom intenzívne hľadá praktické a udržateľné alternatívy k fosílnym palivám, čo otvára priestor aj pre riešenia založené na vodíku, vysvetlili odborníci. Vodík sa podľa nich v tomto kontexte čoraz zreteľnejšie profiluje ako technológia, s ktorou treba vážne počítať.



APZD vníma vstup NVAS ako prirodzené posilnenie priemyselného portfólia o oblasť s technologickou budúcnosťou a ekologickým významom. Ak má slovenský priemysel zvládnuť transformáciu smerom k udržateľnosti, je kľúčové prepájať odborné know-how s praktickými skúsenosťami z reálnej prevádzky, zdôraznila APZD.



„Zastupujeme rozhodujúcu časť slovenského priemyslu a dopravy, no pri špecifických témach sa vždy spoliehame na expertov z praxe. O to viac si vážime, že v oblasti vodíka budeme spolupracovať s ľuďmi, ktorí tejto technológii rozumejú do hĺbky a dennodenne s ňou pracujú. Chceme k nej pristupovať vecne, odborne a s dôrazom na to, čo je reálne uskutočniteľné v podmienkach slovenského hospodárstva,“ uzavrel Lasz.