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Asociácia priemyselných zväzov víta kroky k reštartu výroby hliníka
Asociácia pripomína, že európsky rámec počíta s využívaním výnosov z predaja emisných povoleniek aj na kompenzácie priemyslu ohrozeného únikom výroby.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD) víta podpis implementačnej zmluvy k reštartu výroby primárneho hliníka v spoločnosti Slovalco. Zároveň ocenila, že kompenzácie má v rámci podpory dostať približne desať veľkých energeticky náročných podnikov, vďaka čomu ide o „systémové opatrenie na ochranu slovenskej priemyselnej základne“.
„Je správne, že sa vytvára priestor na obnovenie výroby hliníka. Zároveň je však potrebné povedať, že vôbec nemalo dôjsť k situácii, keď sa výroba tejto strategickej suroviny v Žiari nad Hronom zastavila. Dlhodobo upozorňujeme, že systém kompenzácií financovaných z výnosov z predaja emisných povoleniek na Slovensku nie je nastavený tak, aby podobným situáciám dokázal predchádzať,“ uviedol generálny sekretár APZD Andrej Lasz.
Asociácia pripomína, že európsky rámec počíta s využívaním výnosov z predaja emisných povoleniek aj na kompenzácie priemyslu ohrozeného únikom výroby. Príjmy Slovenska z predaja povoleniek predstavovali podľa APZD vlani približne 270 miliónov eur. Aj po vyčlenení zdrojov na kompenzácie tak štátu zostane približne polovica týchto prostriedkov na ďalšie environmentálne účely.
„Ak chceme, aby Slovensko zostalo priemyselnou krajinou, musíme vytvárať podmienky pre výrobu s vysokou pridanou hodnotou. Hliník je presne takýto prípad. Tento krok by však nemal zostať ojedinelý. Potrebujeme, aby naň vláda nadviazala ďalšími prorastovými opatreniami, ktoré podporia investície, výrobu, tvorbu pracovných miest a dlhodobý rozvoj celého priemyslu,“ dodal Lasz.
Zástupcovia štátu s hlinikárňou, jej akcionármi a štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba v stredu podpísali dvojicu zmlúv, v ktorých sa štát zaväzuje ku kompenzáciám emisií, úľave z odvodu do jadrového fondu a k dodávke elektriny na najbližších desať rokov výmenou za reštart výroby a udržanie zamestnanosti v hlinikárni Slovalco v Žiari nad Hronom. Podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa pece vo firme začnú zapínať na prelome augusta a septembra 2026.
„Je správne, že sa vytvára priestor na obnovenie výroby hliníka. Zároveň je však potrebné povedať, že vôbec nemalo dôjsť k situácii, keď sa výroba tejto strategickej suroviny v Žiari nad Hronom zastavila. Dlhodobo upozorňujeme, že systém kompenzácií financovaných z výnosov z predaja emisných povoleniek na Slovensku nie je nastavený tak, aby podobným situáciám dokázal predchádzať,“ uviedol generálny sekretár APZD Andrej Lasz.
Asociácia pripomína, že európsky rámec počíta s využívaním výnosov z predaja emisných povoleniek aj na kompenzácie priemyslu ohrozeného únikom výroby. Príjmy Slovenska z predaja povoleniek predstavovali podľa APZD vlani približne 270 miliónov eur. Aj po vyčlenení zdrojov na kompenzácie tak štátu zostane približne polovica týchto prostriedkov na ďalšie environmentálne účely.
„Ak chceme, aby Slovensko zostalo priemyselnou krajinou, musíme vytvárať podmienky pre výrobu s vysokou pridanou hodnotou. Hliník je presne takýto prípad. Tento krok by však nemal zostať ojedinelý. Potrebujeme, aby naň vláda nadviazala ďalšími prorastovými opatreniami, ktoré podporia investície, výrobu, tvorbu pracovných miest a dlhodobý rozvoj celého priemyslu,“ dodal Lasz.
Zástupcovia štátu s hlinikárňou, jej akcionármi a štátnym podnikom Vodohospodárska výstavba v stredu podpísali dvojicu zmlúv, v ktorých sa štát zaväzuje ku kompenzáciám emisií, úľave z odvodu do jadrového fondu a k dodávke elektriny na najbližších desať rokov výmenou za reštart výroby a udržanie zamestnanosti v hlinikárni Slovalco v Žiari nad Hronom. Podľa premiéra Roberta Fica (Smer-SD) sa pece vo firme začnú zapínať na prelome augusta a septembra 2026.