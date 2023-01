Asociácia priemyslu chce prijatie novely o obchodovaní s emisiami

Bratislava 19. januára (TASR) – Novela zákona o obchodovaní s emisnými kvótami z dielne poslanca Jaroslava Karahutu (Sme rodina) prináša spravodlivejšie prerozdelenie výnosov z dražieb kvót a jej prijatie je kľúčom k zachovaniu vysoko energeticky náročného priemyslu na Slovensku. Vo štvrtok to uviedla Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (APZD), ktorá zároveň vyzvala poslancov na schválenie tejto novely.



Novela v prípade schválenia zvýši podiel využitia príjmov z predaja emisných povoleniek Envirofondom na minimálne 70 % a zároveň sa suma na kompenzácie pre firmy zvýši z aktuálnych 25 % na 35 % z týchto prostriedkov. Celkový balík financií z Environmentálneho fondu určený na kompenzáciu nákladov na nepriame emisie CO2 pre firmy sa tak zvýši zo súčasných 7,5 % príjmov z predaja povoleniek na 24,5 %.



"Ak v roku 2021 bola vo Francúzsku vyplatená kompenzácia za rok 2020 vo výške 37,4 % z predaja emisných povoleniek a u nás to bolo 4,5 %, nemôžeme hovoriť o rovnakých podmienkach na podnikanie. Vysoko energeticky náročné výroby sa stávajú neudržateľné, čo bol napríklad prípad Slovalca či OFZ," uviedla APZD.



Pri súčasných cenách energií sú vysoko energeticky náročné spoločnosti podľa asociácie najohrozenejšie, pretože majú náklady na elektrinu mnohonásobne vyššie než iní výrobcovia. Elektrická energia predstavuje 40 % až 60 % výrobných nákladov. Pokiaľ bežnému priemyselnému podniku stúpnu náklady o milión, vysoko energeticky náročnému priemyslu stúpnu o miliardu eur. "Pre tieto podniky je to obrovská záťaž, ktorá môže viesť až k úplnému utlmeniu a zavretiu výroby," upozornila APZD.



Zamestnávatelia zdôraznili, že príjmy Envirofondu každoročne rastú. Kým v roku 2016 boli príjmy 65 miliónov eur, v roku 2020 narástli na 400 miliónov eur. Výška kompenzácii sa však znížila z desiatich miliónov eur v roku 2016 na štyri milióny eur v roku 2020. EÚ umožňuje vybraným firmám kompenzovať nepriame náklady na CO2 až do výšky 25 % príjmov z aukcií emisných kvót. Výška kompenzácií pre energeticky náročné a strategické podniky je na Slovensku oproti niektorým krajinám EÚ výrazne nižšia. V roku 2020 dostal náš priemysel podporu 4,55 % z predaja emisií, no v Nemecku to bolo podľa APZD 17,4 %, v Belgicku 30,9 %, vo Fínsku 34,3 % a vo Francúzsku 37,4 %. Slovenské podniky tak podľa zamestnávateľov strácajú konkurencieschopnosť nielen voči ázijským, ale už aj voči európskym producentom s vyššou kompenzáciou.